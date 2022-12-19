Названо найпрацьовитіших членів британської королівської родини у 2022 році

Принцеса Уельська, за кожним виходом якої стежать мільйони людей, опинилася лише на дев'ятому місці.

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Незважаючи на всі скандали, які не перестають провокувати окремі представники королівської родини, переважна більшість роялсів продовжує старанно виконувати свої обов'язки, і кількість зустрічей та заходів, які вони проводять, вражає. Таблоїд Hello на основі даних Тhe Court Circular назвав членів королівської родини, які у 2022 році працювали не покладаючи рук. Зазначимо одразу, що далеко не всі візити, зустрічі та заходи потрапляють на сторінки ЗМІ. Члени сім'ї монарха займаються багатьма благодійними проєктами, освітніми та медичними установами й програмами, яким приділяють багато часу.

Найпрацьовитішою виявилася королівська принцеса Анна. Незважаючи на свій 72-річний вік, вона брала участь у 214 заходах, а найзавантаженішим місяцем став липень, коли принцеса провела 24 зустрічі.

[ + – ] Принцеса Анна Фото: The Royal Family

Друге місце посідає король Карл III. 74-річний монарх був присутній на 181-му заході. Найбільш зайнятий він був у березні та квітні.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty

На третьому місці несподівано для багатьох опинився принц Едвард, граф Вессекський. На його рахунку — 143 зустрічі, особливо насиченими видалися травень, червень і листопад.

[ + – ] Принц Едвард, граф Вессекський Фото: Getty Images

Його дружина Софі, графиня Вессекська, відстала від чоловіка лише на одну позицію. Вона провела 138 королівських заходів, всього на п'ять менше, ніж принц Едвард.

[ + – ] Софі, графиня Вессекська, "відстала" від чоловіка лише на п'ять заходів Фото: Getty Images

П'ятірку лідерів замикає принц Уельський зі списком у 126 відвіданих і проведених заходів, зокрема церемонією нагородження премією Earthshot у Бостоні (США). Його дружина Кетрін, за кожним виходом якої стежать мільйони людей по всьому світу, опинилася лише на дев'ятому місці. Герцогиня Кембриджська та Корнуольська була присутня на 90 королівських зустрічах і візитах.

[ + – ] Принц Вільям Фото: Getty Images

Королева-консорт Камілла зайняла шостий рядок у списку монарших працівників, провівши та відвідавши 102 королівські заходи. Найбільше роботи в неї було у листопаді й червні.

На сьомому та восьмому місці — герцог та герцогиня Глостерські зі списками в 100 та 94 заходів, а замикає десятку працьовитих членів монаршого сімейства принц Едуард, герцог Кентський, із цифрою в 78 зустрічей і візитів.

Нагадаємо, як у Букінгемському палаці відреагували на слова герцогів Сассекських про те, що вони хочуть вибачення від королівської родини.