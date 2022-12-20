В костюме снеговика: Виктория Бекхэм показала свое детское фото

Виктория продемонстрировала, что еще в детстве была очень артистичной.

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Мировые знаменитости демонстрируют готовность к грядущим рождественским и новогодним праздникам, публикуя в соцсетях фото украшенных елок, россыпей подарков под ними и детские фотографии в карнавальных нарядах. Не стала исключением и 48-летняя экс-певица, а сейчас модный дизайнер Виктория Бекхэм, которая поделилась в Instagram своим архивным фото.

На снимке многодетная мать позирует в костюме снеговика с черным цилиндром на голове и шарфом.

"Зацените меня! Обратный отсчет до Рождества идет! Осталась неделя!" – подписала она фото.

[ + – ] Виктория Адамс в костюме снеговика Фото: Victoria Beckham/Instagram

Неделю назад Виктория устроила праздничную вечеринку для своего бренда Victoria Beckham Beauty, где появилась фиолетовой водолазке в паре с коричневой юбкой-миди с разрезами по бокам. Компанию на мероприятии ей составили трое ее детей.

Миссис Бекхэм, которая в соцсетях демонстрирует идиллию с мужем и детьми, очень редко показывает других членов семьи. Поэтому для ее поклонников настоящим подарком стала фотография знаменитости, где она запечатлена вместе со своей родной сестрой Луизой Адамс.

"Люблю ее сильно. Лучшая мама и сестра", – подписала снимок Виктория. На фото сложно не отметить тот момент, как сестры похожи между собой.

Напомним, Виктория Бекхэм показала, как они с Дэвидом готовятся к новогодним праздникам.