Вікторія Бекхем показала своє дитяче фото

Вікторія продемонструвала, що ще в дитинстві була дуже артистичною.

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Світові знаменитості демонструють готовність до майбутніх різдвяних і новорічних свят, публікуючи в соцмережах фото прикрашених ялинок, розсип подарунків під ними й дитячі фотографії в карнавальних вбраннях. Не стала винятком і 48-річна ексспівачка, а зараз модна дизайнерка Вікторія Бекхем, яка поділилася в Instagram своїм архівним фото.

На знімку багатодітна мати позує в костюмі сніговика з чорним циліндром на голові та шарфом.

"Зацініть мене! Зворотний відлік до Різдва йде! Залишився тиждень!" — підписала вона фото.

[ + – ] Вікторія Адамс у костюмі сніговика Фото: Victoria Beckham/Instagram

Тиждень тому Вікторія влаштувала святкову вечірку для свого бренду Victoria Beckham Beauty, де з'явилася у фіолетовій водолазці в парі з коричневою спідницею-міді з розрізами з боків. Компанію на заході їй склали троє її дітей.

Місіс Бекхем, яка в соцмережах демонструє ідилію з чоловіком і дітьми, дуже рідко показує інших членів сім'ї. Тому для її шанувальників справжнім подарунком стала фотографія знаменитості, де її зняли разом зі своєю рідною сестрою Луїзою Адамс.

"Люблю її сильно. Найкраща мама та сестра", — підписала знімок Вікторія. На фото складно не відзначити той момент, як сестри схожі між собою.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, як вони з Девідом готуються до новорічних свят.