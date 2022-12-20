Ким Кардашьян задала новый тренд на окрашивание волос (фото)

Звезда снова изменила цвет волос.

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42-летняя американская теледива и бизнеследи Ким Кардашьян задала новый тренд на окрашивание волос. Знаменитость поделилась снимками в новом образе.

Ким Кардашьян, которая долгое время была платиновой блондинкой, продемонстрировала новое окрашивание волос — медовый блонд.

"Мысли о меде? Мне снова покрасить волосы в платину или стать темной?" — спросила подписчиков американская теледива.

[ + – ] Ким Кардашьян

В мае 2022 знаменитость посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, на красную дорожку которого она вышла в платье Мэрилин Монро. К этому мероприятию Кардашьян сменила свой насыщенно черный цвет волос на платиновый блонд. Сообщалось, что звезде специально предоставили настоящую прядь волос самой Монро.

В это время теледива встречалась с известным голливудским ловеласом и комиком Питом Дэвидсоном. Впрочем, в августе 2022 стало известно о расставании звездной пары. В настоящее время Дэвидсон встречается с моделью Эмили Ратаковски.

[ + – ] Ким Кардашьян на Met Gala 2022 Фото: Скриншот

Напомним, Ким Кардашьян позировала на пляже в мокром нижнем белье.

Также Фокус писал об идеальных семейных новогодних образах, которые Ким Кардашьян продемонстрировала со своими детьми и племянниками.