Ким Кардашьян делится фотографиями в мокром нижнем белье

Знаменитость часто делится с поклонниками откровенными снимками.

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42-летняя звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с отдыха в райском уголке планеты. Об этом пишет Daily Mail.

Телезвезда устроила себе фотосессию на пляже, для которой надела нижнее белье белого цвета. Ким специально намочила его, чтобы выглядеть сексуально на снимках. Мокрый лиф просвечивался, благодаря чему Кардашьян откровенно показала свою грудь.

[ + – ] Ким Кардашьян Фото: Instagram @kimkardashian

Кардашьян охотно показывала свои шикарные формы со всех ракурсов.

На заднем плане снимков были видны пальмы и белые зонтики для VIP-гостей.

[ + – ] Ким Кардашьян Фото: Instagram @kimkardashian

Напомним, звезда реалити Ким Кардашьян попала в рейтинг самых популярных звезд 2022 года, исходя из данных по тенденциям поиска Google.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардяшьян не стала прятаться после того, как дом моды Balenciaga, амбассадором которого она является, ввязался в скандал с публикацией детей в стиле БДСМ, а ее бывший муж Канье Уэст публично восхитился Гитлером и нацистами. Она вышла в свет в откровенном наряде и сохраняла самообладание под прицелом фотокамер.