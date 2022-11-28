Эмбер Херд, Ким Кардашьян и королева Елизавета. Кого чаще всего гуглили в 2022 году

Рейтинг возглавили бывшие звездные супруги Эмбер Херд и Джонни Депп.

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Обнародован рейтинг самых популярных звезд 2022 года. Об этом пишет CelebTattler.

Эксперты издания проанализировали данные по тенденциям поиска Google в 2022, отслеживая более 150 знаменитостей.

Эмбер Херд. Экс-жена голливудского актера Джонни Деппа, прославившаяся в этом году благодаря судебным искам с ним. Звезду экранов искали 5,6 млн раз в месяц в США. Джонни Депп. Стал главной темой конца весны и начала лета 2022, когда в суде окончательно решали, кто же выиграет многолетнее дело бывших супругов. Его имя гуглили 5,5 млн раз в месяц. Королева Елизавета II. В 2022 покойная королева отпраздновала свой Платиновый юбилей на престоле. А 8 сентября того же года монарх ушла из жизни в замке Балморал. Королеву искали 4,3 млн раза в месяц в США. Том Брэди. Судя по всему, пользователи Сети активно интересовались разводом спортсмена и супермодели Жизель Бюндхен. Его искали 4,06 млн раз в месяц. Ким Кардашьян. 42-летняя теледива и бизнесвумен, кроме своих перформансов и модных луков, привлекла внимание общественности к романтическим отношениям с младшим ее Питом Дэвидсоном. Ее искали 3,4 млн раза в месяц. Пит Дэвидсон. Тот самый бывший Ким Кардашьян, который сейчас стал встречаться с моделью Эмили Ратаковски. Голливудского ловеласа искали 3,2 млн раза в месяц. Илон Моск. Судьбой предпринимателя и миллиардера интересовались 3,19 млн раз в месяц. Уилл Смит. Судя по всему, пользователей Сети интересовал скандал на "Оскаре-2022", когда актер публично дал пощечину ведущему Крису Року. Его гуглили 3,15 млн раз в месяц.

Напомним, Эмбер Херд удалили из Twitter после того, как соцсеть приобрел ее бывший бойфренд, Илон Маск.

Также Фокус писал о самых популярных моделях 2021 года.