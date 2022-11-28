Ембер Герд, Кім Кардаш'ян та королева Єлизавета. Кого найчастіше гуглили у 2022 році

Рейтинг очолило колишнє зіркове подружжя Ембер Герд та Джонні Депп.

Related video

Оприлюднено рейтинг найбільш популярних зірок 2022 року. Про це пише CelebTattler.

Експерти видання проаналізували дані з тенденцій пошуку Google у 2022, відстежуючи понад 150 знаменитостей.

Ембер Герд. Ексдружина голлівудського актора Джонні Деппа, яка прославилася в цьому році завдяки судовим позовам з ним. Зірку екранів гуглили 5,6 млн разів на місяць у США. Джонні Депп. Став головною темою кінця весни та початку літа 2022, коли в суді остаточно вирішували, хто ж виграє багаторічну справу колишнього подружжя. Його ім'я гуглили 5,5 млн разів на місяць. Королева Єлизавета ІІ. У 2022 році покійна королева відсвяткувала свій Платиновий ювілей на престолі. У 8 вересня цього ж року монархиня пішла з життя в замку Балморал. Королеву гуглили 4,3 млн рази на місяць у США. Том Бреді. Судячи з усього, користувачі мережі активно цікавилися розлученням спортсмена та супермоделі Жизель Бюндхен. Його шукали 4,06 млн разів на місяць. Кім Кардаш'ян. 42-річна теледіва та бізнесвумен, окрім своїх перформансів та модних луків, привернула увагу громадськості до романтичних стосунків з молодшим за неї Пітом Девідсоном. Її шукали 3,4 млн рази на місяць. Піт Девідсон. Той самий колишній Кім Кардаш'ян, який наразі почав зустрічатися з моделлю Емілі Ратаковскі. Голлівудського ловеласа шукали 3,2 млн рази на місяць. Ілон Маск. Долею підприємця та мільярдера цікавилися 3,19 млн рази на місяць. Вілл Сміт. Судячи з усього, користувачів мережі цікавив скандал на "Оскарі-2022", коли актор публічно дав ляпаса ведучому Крісу Року. Його гуглили 3,15 млн рази на місяць.

Нагадаємо, Ембер Герд видалили з Twitter після того, як соцмережу придбав її колишній бойфренд, Ілон Маск.

Також Фокус писав про найпопулярніших моделей 2021 року.