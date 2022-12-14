Кім Кардаш'ян ділиться фотографіями у мокрій спідній білизні

Знаменитість часто ділиться із шанувальниками відвертими знімками.

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42-річна зірка реаліті Кім Кардаш'ян опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографії з відпочинку у райському куточку планети. Про це пише Daily Mail.

Телезірка влаштувала собі фотосесію на пляжі, для якої одягла спідню білизну білого кольору. Кім спеціально намочила його, щоби виглядати сексуально на знімках. Мокрий ліф просвічувався, завдяки чому Кардаш'ян відверто показала свої груди.

[ + – ] Кім Кардаш'ян Фото: Instagram @kimkardashian

Кардашян охоче показувала свої шикарні форми з усіх ракурсів.

На задньому плані знімків видно пальми та білі парасольки для VIP-гостей.

[ + – ] Кім Кардаш'ян Фото: Instagram @kimkardashian

Нагадаємо, зірка реаліті Кім Кардаш'ян потрапила до рейтингу найпопулярніших зірок 2022 року, виходячи з даних щодо тенденцій пошуку Google.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардяш'ян не стала ховатися після того, як дім моди Balenciaga, амбасадором якого вона є, вплутався у скандал із публікацією дітей у стилі БДСМ, а її колишній чоловік Каньє Вест публічно захопився Гітлером та нацистами. Вона побачила світ у відвертому вбранні і зберігала самовладання під прицілом фотокамер.