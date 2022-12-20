Кім Кардаш'ян задала новий тренд на окрашування волосся (фото)

Зірка знову змінила колір волосся.

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42-річна американська теледіва та бізнеследі Кім Кардаш'ян задала новий тренд на фарбування волосся. Знаменитість поділилася знімками в новому образі.

Кім Кардаш'ян, яка тривалий час була платиновою блондинкою, продемонструвала нове окрашування волосся — медовий блонд.

"Думки про мед? Мені знову пофарбувати волосся в платину чи стати темною?" — запитала підписників американська теледіва.

[ + – ] Кім Кардаш'ян

У травні 2022 знаменитість відвідала щорічний бал Інституту костюма Met Gala, на червону доріжку якого вона вийшла у сукні Мерилін Монро. До цього заходу Кардаш'ян змінила свій насичено чорний колір волосся на платиновий блонд. Повідомлялося, що зірці спеціально надали справжнє пасмо волосся самої Монро.

У цей час теледіва зустрічалася з відомим голлівудським ловеласом та коміком Пітом Девідсоном. Втім, у серпні 2022 стало відомо про розставання зіркової пари. Наразі Девідсон зустрічається з моделлю Емілі Ратаковскі.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на Met Gala 2022 Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян позувала на пляжу в мокрій спідній білизні.

Також Фокус писав про ідеальні сімейні новорічні образи, які Кім Кардаш'ян продемонструвала зі своїми дітьми та племінниками.