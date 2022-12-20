Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Симон Порт Жакмюс предстал в образе Кевина Маккаллистера (фото)

Симон Порт Жакмюс, кевин маккалистер, один дома, сам дома, макколей калкин, Симон Порт Жакмюс свадьба
Симон Порт Жакмюс

Модельер вдохновился стилем главного героя фильма "Один дома".

Related video

32-летний французский дизайнер Симон Порт Жакмюс нарядился в образ Кевина Маккаллистера из новогодней истории "Один дома". Кадрами перевоплощения знаменитого модельера делятся на странице его бренда Jacquemus в Instagram.

На новогодний корпоратив своего предприятия Жакмюс пришел в зимней куртке, красном ярком шарфе и черных брюках. На голове дизайнера была шапка с помпоном. А главной деталью образа стали пакеты с выпавшими продуктами, как это было в оригинале фильма с героем Маколея Калкина.

Симон Порт Жакмюс Fullscreen
Симон Порт Жакмюс
Симон Порт Жакмюс Fullscreen
Симон Порт Жакмюс

Еще в октябре 2022 года французский модельер делился видео с Кевином Маккаллистером на своей странице.

Кевин Маккаллистер

В 2022 Симон Порт Жакмюс вышел замуж за владельца рекламной компании Марко Маэстри. Роскошную церемонию посетили ряд знаменитостей, в частности певица Дуа Липа, дизайнер Амина Муадди, модель Тина Кунаки со своим хорошим другом.

Локацией влюбленные избрали юго-восток Франции. Практически все приглашенные звездные гости выбрали для церемонии аутфиты от Jacquemus.

Напомним, в конце лета 2022 Симон Порт Жакмюс вышел замуж за своего возлюбленного.

Также Фокус писал о поддержке Украины Симоном Портом Жакмюсом.