Симон Порт Жакмюс предстал в образе Кевина Маккаллистера (фото)

Модельер вдохновился стилем главного героя фильма "Один дома".

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32-летний французский дизайнер Симон Порт Жакмюс нарядился в образ Кевина Маккаллистера из новогодней истории "Один дома". Кадрами перевоплощения знаменитого модельера делятся на странице его бренда Jacquemus в Instagram.

На новогодний корпоратив своего предприятия Жакмюс пришел в зимней куртке, красном ярком шарфе и черных брюках. На голове дизайнера была шапка с помпоном. А главной деталью образа стали пакеты с выпавшими продуктами, как это было в оригинале фильма с героем Маколея Калкина.

[ + – ] Симон Порт Жакмюс [ + – ] Симон Порт Жакмюс

Еще в октябре 2022 года французский модельер делился видео с Кевином Маккаллистером на своей странице.

[ + – ] Кевин Маккаллистер

В 2022 Симон Порт Жакмюс вышел замуж за владельца рекламной компании Марко Маэстри. Роскошную церемонию посетили ряд знаменитостей, в частности певица Дуа Липа, дизайнер Амина Муадди, модель Тина Кунаки со своим хорошим другом.

Локацией влюбленные избрали юго-восток Франции. Практически все приглашенные звездные гости выбрали для церемонии аутфиты от Jacquemus.

Напомним, в конце лета 2022 Симон Порт Жакмюс вышел замуж за своего возлюбленного.

Также Фокус писал о поддержке Украины Симоном Портом Жакмюсом.