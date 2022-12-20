Симон Порт Жакмюс постав в образі Кевіна Маккаллістера (фото)

Модельєр надихнувся стилем головного героя фільму "Сам удома".

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32-річний французький дизайнер Симон Порт Жакмюс вбрався в образ Кевіна Маккаллістера з новорічної історії "Сам удома". Кадрами перевтілення знаменитого модельєра діляться на сторінці його бренду Jacquemus в Instagram.

На новорічний корпоратив свого підприємства Жакмюс прийшов у зимовій куртці, яскравому червоному шарфу та чорних штанах. На голові дизайнера була шапка з помпоном. А головною деталлю образу стали пакети з продуктами, які вивавилися, як це було в оригіналі фільму з героєм Маколея Калкіна.

[ + – ] Симон Порт Жакмюс [ + – ] Симон Порт Жакмюс

Ще у жовтні 2022 французький модельєр ділився відео з Кевіном Маккаллістером на своїй сторінці.

[ + – ] Кевін Маккаллістер

У 2022 Симон Порт Жакмюс вийшов заміж за власника рекламної компанії Марко Маестрі. Розкішну церемонію відвідали низка знаменитостей, зокрема співачка Дуа Ліпа, дизайнерка Аміна Муадді, модель Тіна Кунакі зі своїм хорошим другом тощо.

Локацією закохані обрали південний схід Франції. Практично всі запрошені зіркові гості обрали для церемонії аутфіти від Jacquemus.

Нагадаємо, наприкінці літа 2022 Симон Порт Жакмюс вийшов заміж за свого коханого.

Також Фокус писав про підтримку України Симоном Портом Жакмюсом.