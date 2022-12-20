Новогоднее настроение: красивый и вкусный салат "Искра счастья"

Апельсин в сочетании с куриным мясом и огурцом дают очень необычный и приятный вкус.

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Любой новогодний салат можно сделать не только вкусным, но и подать так, что он станет настоящей изюминкой стола. Например, поместить его не на блюдо, а, например, в половинки апельсинов. Рецептом салата "Искра счастья", который будет просто идеально смотреться в подобной "посуде", поделилась блогер Елена Калинина.

Салат "Искра счастья"

Ингредиенты (на две порции):

Отварное куриное филе – 150 гр;

Свежий огурец – 1 шт;

Крупный апельсин – 1 шт

Соль, перец черный свежемолотый – по вкусу;

Майонез – 2 ст. л;

Зерна граната, зелень для украшения.

Способ приготовления:

Апельсин вымыть, разрезать на две части горизонтально, убрать из него мякоть, не повредив кожуру. Сделать это можно с помощью ножа и ложки. Края пустых половинок можно сделать в виде зубчиков.

Куриное филе, отваренное в подсоленной воде в течение 40-45 минут, остудить и нарезать маленькими кубиками, высыпать в глубокую миску. Туда же добавить очищенную от пленок и нарезанную мякоть апельсина, нарезанные небольшими кубиками свежий огурец, майонез, соль, черный перец, все хорошо перемешать и получившимся салатом аккуратно наполнить половинки апельсина.

Украсить салат можно зернами граната и зеленью.

Напомним, как приготовить богатую "Мимозу", а также десерт на новогодний стол в виде еловых шишек.