Новорічний настрій: гарний та смачний салат "Іскра щастя"

Апельсин у поєднанні з курячим м'ясом та огірком дають дуже незвичайний та приємний смак.

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Будь-який новорічний салат можна зробити не тільки смачним, а й подати так, що він стане справжньою родзинкою столу. Наприклад, помістити його не на блюдо, а, наприклад, у половинки апельсинів. Рецептом салату "Іскра щастя", який просто ідеально виглядатиме в подібній "посуді", поділилася блогер Олена Калініна.

Салат "Іскра щастя"

Інгредієнти (на дві порції):

Відварене куряче філе — 150 г;

Свіжий огірок – 1 шт.;

Великий апельсин – 1 шт

Сіль, перець чорний свіжомелений – по смаку;

Майонез – 2 ст. л;

Зерна граната, зелень для оздоблення.

Спосіб приготування:

Апельсин вимити, розрізати на дві частини горизонтально, забрати з нього м'якоть, не пошкодивши шкірку. Зробити це можна за допомогою ножа та ложки. Краї порожніх половинок можна зробити у вигляді зубчиків.

Куряче філе, відварене в підсоленій воді протягом 40-45 хвилин, остудити і нарізати маленькими кубиками, висипати в глибоку миску. Туди ж додати очищену від плівок і нарізану м'якоть апельсина, нарізаний невеликими кубиками свіжий огірок, майонез, сіль, чорний перець, все добре перемішати і салатом, що вийшов, акуратно наповнити половинки апельсина.

Прикрасити салат можна зернами гранату та зеленню.

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