Ник Джонас и Приянка Чопра попали в объектив папарацци на шопинге

Звездная пара проводит время в штате Нью-Джерси, вероятно, там они будут встречать предстоящие праздники.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и ее 30-летний муж Ник Джонас попали в объектив папарацци в небольшом городке Монклер. Знаменитая пара держалась за руки и несла покупки. Об этом пишет Daily Mail.

Потрясающая пара была тепло одета для шопинга.

Обладательница титула "Мисс мира-2000" Приянка Чопра была одета в облегающий теплый костюм бежевого цвета с принтом от бренда Perfect Moment, длинное коричневое пальто и белые кроссовки Nike. Красавица надела белую шапку поверх своих объемных локонов.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Instagram @justjared

Ник нес в руке две сумки с покупками, а одет был в темно-синий пуховик от того же бренда, что и его супруга. Также на звезде были черные штаны, белые кроссовки и свитер. Свой образ он завершил солнцезащитными очками.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас отправились на свидание в Западном Голливуде.

Также Фокус писал, что Приянка Чопра показала трогательные семейные кадры, на которых они с мужем и дочерью проводят традиционные индийские обряды. Это был первый праздник Дивали маленькой Мелти Мэри, родившейся в начале 2022 с помощью суррогатной матери.