Нік Джонас та Приянка Чопра потрапили в об'єктив папараці на шопінгу

Зоряна пара проводить час у штаті Нью-Джерсі, ймовірно, там вони зустрічатимуть майбутні свята.

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40-річна індійська актриса Приянка Чопра та її 30-річний чоловік Нік Джонас потрапили в об'єктив папараці у невеликому містечку Монклер. Знаменита пара трималася за руки та несла покупки. Про це пише Daily Mail.

Приголомшлива пара була тепло одягнена для шопінгу.

Власниця титулу "Міс світ-2000" Приянка Чопра була одягнена в теплий костюм, що облягає, бежевого кольору з принтом від бренду Perfect Moment, довге коричневе пальто і білі кросівки Nike. Красуня одягла білу шапку поверх своїх об'ємних локонів.

[ + – ] Приянка Чопра та Нік Джонас Фото: Instagram @justjared

Нік ніс у руці дві сумки з покупками, а одягнений був у темно-синій пуховик від того самого бренду, що його дружина. Також на зірці були чорні штани, білі кросівки та светр. Свій образ він завершив сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Приянка Чопра та Нік Джонас вирушили на побачення у Західному Голлівуді.

Також Фокус писав, що Приянка Чопра показала зворушливі сімейні кадри, на яких вони з чоловіком та дочкою проводять традиційні індійські обряди. Це було перше свято Дівалі маленької Мелті Мері, яка народилася на початку 2022 року за допомогою сурогатної матері.