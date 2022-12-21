В честь юбилея 50-летняя Алисса Милано показала себя без макияжа (фото)
В понедельник голливудской актрисе исполнилось 50 лет.
Звезда культового сериала "Все женщины ведьмы" Алисса Милано отпраздновала свой юбилей. Голливудской знаменитости исполнилось 50 лет. По этому поводу Алисса выложила фото без макияжа и фильтров в своем Instagram-аккаунте.
Актриса активно ведет свои социальные сети и часто делится с поклонниками моментами личной жизни.
"Это 50. Без фильтров. Никакой ретуши. Без макияжа. Я проведу этот день, как и каждый день. Я буду немного двигаться, много любить, быть полезной и считать свои благословения. Я счастлива быть здесь. Именно здесь. Прямо сейчас. В это время. В мое время. В ваше время. Еще так много чего ждать! И знаете что? Было даже нормально оглянуться назад, где я была, откуда пришла, как далеко я зашла, кто вошел в мою жизнь, а кто остался", — дополнила Алисса фотографию текстом.
50-летняя звезда сериалов "Все женщины ведьмы" и "Район Мелроуз" поблагодарила всех за поддержку и поздравления.
Напомним, Алисса Милано посетила гала-вечер, организованный организацией UNICEF.
Также Фокус писал, что голливудская актриса отказалась от своей Tesla Model X в знак протеста.