На честь ювілею 50-річна Алісса Мілано показала себе без макіяжу (фото)

У понеділок голлівудській акторці виповнилося 50 років.

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Зірка культового серіалу "Всі жінки — відьми" Алісса Мілано відсвяткувала свій ювілей. Голлівудській знаменитості виповнилося 50 років. З цього приводу Алісса виклала фото без макіяжу та фільтрів у своєму Instagram-акаунті.

Акторка активно веде свої соціальні мережі та часто ділиться з шанувальниками моментами особистого життя.

"Це 50. Без фільтрів. Жодної ретуші. Без макіяжу. Я проведу цей день, як і кожен день. Я трохи рухатимуся, багато любитиму, бути корисною і рахуватиму свої благословення. Я щаслива бути тут. Саме тут. Прямо зараз. це час. У мій час. У ваш час. Ще так багато чого чекати! І знаєте що? Було навіть нормально оглянутися назад, де я була, звідки прийшла, як далеко я зайшла, хто увійшов у моє життя, а хто залишився", — доповнила Алісса фотографію текстом.

50-річна зірка серіалів "Всі жінки відьми" та "Район Мелроуз" подякувала всім за підтримку та привітання.

Нагадаємо, Алісса Мілано відвідала гала-вечір, організований організацією UNICEF.

Також Фокус писав, що голлівудська акторка відмовилася від своєї Tesla Model X на знак протесту.