Как вырастить манго на подоконнике: простые советы для начинающих цветоводов

Плоды комнатное манго вряд ли даст, но зато будет радовать красивыми листьями и интересной формой.

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Выращивание экзотических растений из косточек в квартире стало для многих любимым хобби. Кто-то экспериментирует с лимонами, кто-то – с апельсинами или авокадо. Фокус решил помочь советами тем, кто замахнулся на выращивание манго. Как и любой другой экзот, манго требует терпения и внимания, однако конечный результат того стоит. В идеале в доме появится еще одно невероятно красивое растение с роскошными листьями.

Покупка манго

Для начала необходимо купить в супермаркете манго, благо, этот фрукт там продается практически постоянно. Для извлечения косточки следует выбирать только спелый плод. Если при легком нажатии на манго образовалась вмятина, можно смело покупать "посадочный материал". Еще один показатель того, что косточку можно смело брать для посадки, является то, что сердцевина легко отделяется от мякоти при нарезании.

[ + – ] Для посадки необходимо выбирать спелый фрукт Фото: Getty

Подготовка косточки к посадке

Спелый фрукт нужно очистить и отделить мякоть от косточки. Последнюю необходимо хорошо вымыть под проточной водой и осмотреть. Если скорлупа уже лопнула, следует открыть ее до конца. Если нет, не страшно. Тогда стоит просто аккуратно надрезать ее кухонным ножом и аккуратно извлечь семечку, стараясь не повредить ее.

Чтобы семя не болело и лучше росло, перед проращиванием нужно замочить его в растворе марганцовки насыщенного розового цвета, а затем ополоснуть водой. Это – лучшая профилактика грибковых инфекций. Если марганцовки нет, подойдут фунгициды, которые продаются в магазинах с комнатными растениями.

В том случае, если семечка начала прорастать внутри скорлупы, проращивать ее дополнительно не нужно.

Затягивать с посадкой косточки не стоит, потому что, извлеченная из скорлупы, она очень быстро высохнет, и через несколько дней ждать от нее всходов уже не стоит.

Как проращивать манго

Семечку нужно завернуть в хорошо смоченную водой марлю, кусок ткани или небольшое полотенце, а затем поместить в пакет. Убрать все в пластиковый контейнер с крышкой и поставить в теплое и темное место. Это может быть место под батареей в отопительный сезон или любое теплое затененное место в доме.

Сверток с семечкой следует ежедневно смачивать водой, чтобы она не засохла.

Через 5-14 дней манго начнет прорастать, а это значит, что пришло время посадить его в горшок.

Выбор горшка для посадки

Не стоит недооценивать этот этап, поскольку правильно подобранный вазон поможет задать растению правильный старт для роста. Первый горшок должен быть в диаметре от 8-10 см, желательно высокий, чтоб корням было куда расти, а также иметь дренажные отверстия на дне. На первый год его будет вполне достаточно. слишком большой горшок брать не стоит, поскольку грунт в нем будет долго просыхать и закисать, корни не смогут получать воздух в достаточном количестве и будут загнивать.

Какую землю использовать для посадки манго

Лучше всего для посадки и выращивания мангового дерева взять смесь универсального нейтрального грунта (рН = 7) или торфа с крупным песком в пропорции 2 : 1.

На дно горшка необходимо уложить дренажный слой высотой в четверть пространства. Можно использовать керамзит для цветов, щебень, битый кирпич, гравий, кусочки пенопласта по 4-5 см.

Что касается посадки манго, то для этого нужно проделать отверстие в середине грунта и воткнуть туда семя манго корешком вниз. Оно должно быть заглублено не больше чем натри четверти.

[ + – ] Лучше всего для манго подойдет нейтральный грунт Фото: Getty

Как правильно поливать манго

Земля в горше, где растет манго, всегда должна быть умеренно влажной, однако если будет избыток воды, саженец начнет гнить. Поливать нужно только отстоянной или фильтрованной водой комнатной температуры. Холодная вода может спровоцировать заболевание корней.

Горшок необходимо накрыть пакетом или пищевой пленкой. Вместо пленки подойдет и пластиковая бутылка с обрезанным донышком, обязательно прозрачная. Ее диаметр должен быть чуть меньше диаметра горшка, чтобы она легко вставлялась. Так внутри будет постоянная влажность.

Горшок необходимо поставить в светлое и теплое место. Если света недостаточно, можно воспользоваться фитолампой для дополнительной подсветки. В теплое время года горшок лучше вынести на балкон, однако стоит беречь его от прямых солнечных лучей.

Уход за всходами манго

Поливать манго нужно раз в 2-3 дня, следя, чтобы земля не успевала просохнуть полностью, но и не заболачивалась. Пленку нужно поднимать раз в два дня, чтобы земля в горше дышала по 10-15 минут, это поможет избежать загнивания. Можно горшок вместо пакета накрыть обрезанной бутылкой с крышкой, а затем откручивать крышку, давая вазону воздух.

Росток появится в течение двух недель. Из одной косточки их может быть несколько. Когда манго прорастет, не стоит спешить снимать защитную тепличку. Резкая смена влажности может оказаться губительной для растения, которое еще не окрепло. В том случае, если вазон накрыт пленкой, оптимальным вариантом будет прорезать отверстия для вентиляции, сначала небольшие, а затем с каждым днем все больше. Через несколько дней пленку можно снять.

Если всходы накрыты обрезанной бутылкой, ежедневно стоит открывать ее на 40–50 минут, а через несколько дней убрать конструкцию совсем.

Уход за маленьким растением

Для проросшего манго полив должен быть не реже, чем раз в три дня. Летом этот интервал может быть короче, все зависит от того, как быстро просыхает земля. Обязательным является опрыскивание листьев манго раз в 2-3 дня и еженедельное протирание листьев влажной тряпкой. Летом манго лучше вынести на балкон или во двор, чтобы оно было на открытом воздухе.

Когда растение достигнет возраста в один год, самое время начать подкармливать манго весной и летом по 2-3 раза ежемесячно. Подойдет обычное удобрение для комнатных растений в рекомендованной пропорции.

[ + – ] Манго нуждается в регулярном поливе и опрыскивании Фото: Getty

Пересадка манго

Впервые манго нужно пересаживать не раньше, чем через полгода после прорастания. За это время оно уже достаточно окрепнет. Новый горшок должен быть больше на несколько сантиметров и иметь дренажные отверстия. Чтобы при пересадке не повредить корни дерева, лучше перевалить его вместе с комом "родной" земли.

В следующий раз растение пересаживают, когда ему станет тесно. Самое время — если корни полностью оплели земляной ком, заполнили практически все внутреннее пространство и видны через дренажные отверстия. Еще один признак – замедление темпов развития даже при регулярных подкормках удобрениями.

Обрезка

Если манго слишком вытянется, прищипните его верхушку, это стимулирует рост боковых веток. Когда высота деревца будет больше метра, необходимо регулярно делать обрезку, чтобы поддерживать форму кроны.

Зацветет манго спустя 6-10 лет после посадки. Правда, урожай даст вряд ли.

Напомним, как вырастить на подоконнике мандарины.