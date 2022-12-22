Як виростити манго на підвіконні: прості поради для квітникарів-початківців

Плоди кімнатне манго навряд чи дасть, зате радуватиме гарним листям і цікавою формою.

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Вирощування екзотичних рослин із кісточок у квартирі стало для багатьох улюбленим хобі. Хтось експериментує з лимонами, хтось — із апельсинами чи авокадо. Фокус вирішив допомогти порадами тим, хто замахнувся на вирощування манго. Як і будь-який інший екзот, манго вимагає терпіння й уваги, проте кінцевий результат того вартий. В ідеалі в будинку з'явиться ще одна неймовірно красива рослина з розкішним листям.

Купівля манго

Для початку потрібно придбати в супермаркеті манго, благо, цей фрукт там продається завжди. Для отримання кісточки слід вибирати тільки стиглий плід. Якщо від легкого натискання на манго утворилася вм'ятина, можна сміливо купувати посадковий матеріал. Ще один показник того, що кісточку можна сміливо брати для посадки, — те, що серцевина легко відокремлюється від м'якоті під час нарізування.

[ + – ] Для посадки необхідно вибирати стиглий фрукт Фото: вулкан

Підготовка кісточки до посадки

Стиглий фрукт потрібно очистити й відокремити м'якоть від кісточки. Останню необхідно добре вимити під проточною водою та оглянути. Якщо шкаралупа вже луснула, слід відкрити її остаточно. Якщо ні, то не страшно. Тоді варто просто акуратно надрізати її кухонним ножем і витягти насіння, намагаючись не пошкодити його.

Щоб насіння не хворіло та краще росло, перед пророщуванням потрібно замочити його в розчині марганцівки насиченого рожевого кольору, а потім ополоснути водою. Це — найкраща профілактика грибкових інфекцій. Якщо марганцівки немає, підійдуть фунгіциди, які продаються у магазинах із кімнатними рослинами.

Якщо насіння почало проростати всередині шкаралупи, пророщувати його додатково не потрібно.

Затягувати з посадкою кісточки не варто, тому що, витягнута зі шкаралупи, вона дуже швидко висохне, і за кілька днів чекати від неї сходу вже не варто.

Як пророщувати манго

Насіння потрібно загорнути в добре змочену водою марлю, шматок тканини або невеликий рушник, а потім помістити в пакет. Прибрати все у пластиковий контейнер із кришкою та поставити в тепле й темне місце. Це може бути місце під батареєю в опалювальний сезон або будь-яке тепле місце в будинку.

Згорток із насінням слід щодня змочувати водою, щоб воно не засохло.

Через 5-14 днів манго почне проростати, а це означає, що настав час посадити його в горщик.

Вибір горщика для посадки

Не варто недооцінювати цей етап, оскільки правильно підібраний вазон допоможе задати рослині правильний старт для зростання. Перший горщик повинен бути в діаметрі від 8-10 см, бажано високий, щоб корінню було куди рости, а також мати дренажні отвори на дні. На перший рік його буде цілком достатньо. Занадто великий горщик брати не варто, оскільки ґрунт у ньому довго просихатиме та закисатиме, коріння не зможе отримувати повітря в достатній кількості й загниватиме.

Яку землю використовувати для посадки манго

Найкраще для посадки та вирощування мангового дерева взяти суміш універсального нейтрального ґрунту (рН = 7) або торфу з великим піском у пропорції 2:1.

На дно горщика необхідно укласти дренажний шар заввишки чверть простору. Можна використовувати керамзит для квітів, щебінь, биту цеглу, гравій, шматочки пінопласту по 4-5 см.

Що стосується посадки манго, то для цього потрібно зробити отвір у середині ґрунту і встромити туди насіння манго корінцем донизу. Воно має бути заглиблене не більше ніж на три чверті.

[ + – ] Найкраще для манго підійде нейтральний ґрунт Фото: вулкан

Як правильно поливати манго

Земля в гіршому, де росте манго, завжди має бути помірно вологою, проте якщо буде надлишок води, саджанець почне гнити. Поливати потрібно лише відстояною або фільтрованою водою кімнатної температури. Холодна вода може спровокувати захворювання коріння.

Горщик необхідно накрити пакетом чи харчовою плівкою. Замість плівки підійде і пластикова пляшка з обрізаним денцем, обов'язково прозора. Її діаметр повинен бути трохи меншим за діаметр горщика, щоб він легко вставлявся. Так усередині буде постійна вологість.

Горщик необхідно поставити у світле та тепле місце. Якщо світла недостатньо, можна скористатися фітолампою для додаткового підсвічування. У теплу пору року горщик краще винести на балкон, проте варто берегти його від прямого сонячного проміння.

Догляд за сходами манго

Поливати манго потрібно раз на 2-3 дні, стежачи, щоб земля не встигала просохнути повністю, але й не заболочувалась. Плівку потрібно піднімати раз на два дні, щоб земля в гіршому дихала по 10-15 хвилин, це допоможе уникнути загнивання. Можна горщик замість пакета накрити обрізаною пляшкою із кришкою, а потім відкручувати кришку, даючи вазону повітря.

Зростання з'явиться протягом двох тижнів. З однієї кісточки їх може бути кілька. Коли манго проросте, не варто поспішати знімати захисну тепличку. Різка зміна вологості може виявитися згубною для рослини, яка ще не зміцніла. Якщо вазон накритий плівкою, оптимальним варіантом буде прорізати отвори для вентиляції, спочатку невеликі, а потім з кожним днем все більше. За кілька днів плівку можна зняти.

Якщо сходи накриті пляшкою, що обрізає, щодня варто відкривати її на 40-50 хвилин, а через кілька днів прибрати конструкцію зовсім.

Догляд за маленькою рослиною

Для пророслого манго полив має бути не рідше, ніж раз на три дні. Влітку цей інтервал може бути коротшим, все залежить від того, як швидко просихає земля. Обов'язковим є обприскування листя манго раз на 2-3 дні та щотижневе протирання листя вологою ганчіркою. Влітку манго краще винести на балкон або у двір, щоб воно було на свіжому повітрі.

Коли рослина досягне віку в один рік, саме час почати підгодовувати манго навесні та влітку по 2-3 рази на місяць. Підійде звичайне добриво для кімнатних рослин у рекомендованій пропорції.

[ + – ] Манго потребує регулярного поливу та обприскування Фото: вулкан

Пересадка манго

Вперше манго потрібно пересаджувати не раніше ніж через півроку після проростання. За цей час воно вже досить зміцніє. Новий горщик має бути більшим на кілька сантиметрів і мати дренажні отвори. Щоб при пересадці не пошкодити коріння дерева, краще перевалити його разом із грудкою "рідної" землі.

Наступного разу рослину пересаджують, коли їй стане тісно. Саме час — якщо коріння повністю обплело земляну грудку, заповнили практично весь внутрішній простір і видно через дренажні отвори. Ще одна ознака — уповільнення темпів розвитку навіть при регулярних підживленнях добривами.

Обрізка

Якщо манго занадто витягнеться, прищипніть його верхівку, це стимулює ріст бічних гілок. Коли висота деревця буде більше метра, необхідно регулярно обрізати, щоб підтримувати форму крони.

Зацвіте манго через 6-10 років після посадки. Щоправда, врожай дасть навряд.

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