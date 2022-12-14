Як виростити мандарини на підвіконні: підказки для садівників-початківців

Вирощування мандаринового дерева вимагатиме від вас терпіння та витримки.

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Грудень та передноворічні дні – сезон мандаринів, тому для тих, хто захоплюється квітництвом, – саме час зайнятися посадкою цієї культури на своєму підвіконні, адже мандарини можна вирощувати у квартирі з тим самим успіхом, що лимони, апельсини та лайми.

Перед тим, як наважитися виростити мандарин з кісточки, потрібно подумати: скільки ви готові старанно трудитися для досягнення результату, і що саме ви хочете від дерева, що вирощується вами — тільки декоративне або ще й плоди? Ви готові чекати? Насіння мандарину росте досить повільно. Ви погоджуєтесь на експерименти? Для того щоб рослина зацвіла, знадобиться не один рік, а нерідкі випадки, що мандарин взагалі не цвіте, тоді йому потрібно буде допомогти. Крім того, якщо мандарин, вирощений із кісточки, дає плоди, вони не схожі на ті, з яких була взята кісточка (щоб сорт повторився, його необхідно розмножувати вегетативно — живцями, щепленням). Однак те, що виходить, у будь-якому разі приємно вражає!

Яке насіння посадити?

Для посадки мандаринів найкраще брати насіння від безлічі гібридів, що пропонуються сьогодні у продажу. Вони швидше сходять, раніше зацвітають, здебільшого дають їстівні плоди і легше прищеплюються. Відрізнити їх від справжніх мандаринів дуже просто: у справжніх кісточок у плодах немає або їх дуже мало, а гібриди завжди з кісточками.

Відібране насіння не повинно бути тонким, як би підсохлим, деформованим або з почорнілим кінчиком. Добре, щоб насіння мандарину було хоча б п'ять, бо зійдуть не всі, а якщо рослини планується щепити, то хоча б десять, бо щеплення не завжди буває вдалим.

Земля та посуд для мандарину

У субстраті, куди планується посадка мандарину, не повинно бути торфу, оскільки він не любить кислий ґрунт. Тому субстрат або купують у магазині, вибираючи індекс кислотності рН=6,5-7 (нейтральний ґрунт), або виготовляють самостійно, змішуючи дві частини перепрілого перегною, дві частини лісової землі (з-під листяних дерев) і одну частину просіяного річкового піску.. Якщо немає перегною, можна просто взяти некислу землю та пісок.

Першими горщиками для молодих мандаринів цілком можуть бути пластикові стаканчики об'ємом 200 мл, миски глибиною не менше 7-9 см (обов'язково з дренажним отвором) або невеликі горщики.

Посадка насіння мандарину

Головне правило посадки практично всіх цитрусових культур полягає в тому, що чим швидше кісточка з плоду потрапляє в землю, тим вірогідніше її успішне проростання. Після вживання мандарину кісточку потрібно відразу посадити на глибину близько 4 см, не висушуючи її.

Щоб прискорити процес пророщування, можна на кілька днів замочити кісточки у воді, помістивши в плоский посуд і загорнувши в мокру тканину. Щоб тканина не пересихала, можна помістити блюдце в целофановий пакет, не зав'язуючи його щільно.

Скільки часу буде проростати насіння, залежить від багатьох факторів. Як правило, це може тривати від 15 днів до місяця. Головне в цей період — стежити за вологістю і температурою, причому остання не повинна бути нижчою за +20°С і підніматися вище +25°С.

Пересадка мандарину

Пересаджувати мандарини в окремі ємності можна, коли на кожному паростку з'явиться чотири повноцінні листочки. Вибирати для посадки краще найміцніші на вигляд рослини. Наступна пересадка мандарину має бути спрямована на розвиток коренів: як тільки коріння займуть весь об'єм стаканчика, рослина перевалює у більш просторий горщик.

Пересадку молодого мандаринового дерева потрібно проводити щороку, причому брати горщик, який у діаметрі більше не на 1 см, а одразу на 4-6. Плодоносні деревця пересаджують раз на 2-3 роки.

Що стосується старих рослин, то їх краще не пересаджувати, а раз на кілька років знімати верхній шар ґрунту, замінюючи його свіжим.

Формування крони мандарину

Мандарин потребує формування форми. Перше щеплення деревця потрібно робити, коли воно виросло до 30-40 см. Після прищипування дерево пустить нові пагони. Зазначимо, що для цвітіння цього недостатньо тому, що мандарин плодоносить лише на гілках 4-5 порядку. Тому щеплення продовжують, видаляючи верхівки всіх пагонів після 4-5 листків, а також слабкі пагони і ті, що ростуть усередину крони. Загалом на формування йде 3-4 роки.

Догляд за мандаринами в домашніх умовах

Догляд за молодими та більш зрілими рослинами відрізняється. Молоді дерева (до 5 років) потребують регулярного поливу, обприскування та великої кількості світла. Як і інші цитрусові, мандарин має властивість повертати листя у бік основного джерела світла. Тому для рівномірного формування крони її можна обертати навколо своєї осі. Але робити це потрібно не більше ніж на 10° за один раз і не частіше ніж один раз на два тижні тому, що цитрусові не люблять перестановок і можуть негативно на них відреагувати.

Якщо мандарин почав цвісти, то окрім звичайного догляду йому необхідний період зимового спокою, при температурі +10 +12°С з більш рідкісними поливами (необхідно дати землі просохнути трохи), плавне підвищення температури навесні та оптимальний температурний режим для утворення бутонів (в межах + 16 +18 ° С). А також помірне тепло влітку – не вище +25°С (при вищій температурі квітки можуть обсипатися) та обережне обприскування (вода не повинна потрапляти на квіти).

Так як мандарини дозрівають близько 6 місяців, у багатьох виникає питання: чи повинне дерево відпочивати взимку або освітлювати його лампою, щоб дозріли плоди? Відповідь: влаштувати. Навіть за умов +10 +12°С мандарини дозрівають повільно.

Підживлення мандарину

Маленькі мандарини не потребують добрива, для них достатньо пересадки в просторіший горщик. Що стосується більш зрілих дерев, їх необхідно удобрювати з весни, коли вони починають активно рости, і до осені. Як підживлення для них відмінно підійдуть або спеціальне добриво, придбане в спеціалізованому магазині, або настоянка коров'ячого гною (1:10 з водою) або курячого посліду (1 частина посліду на 20 частин води).

У тому випадку, якщо дерево планується до пересадки, підгодовувати його потрібно припинити мінімум за три дні до цього, а після пересадки перше підживлення роблять не раніше, ніж через два тижні. Взимку мандарини удобрювати не треба, оскільки вони перебувають у стані спокою.

Перші плоди

Перші мандарини з'являться на деревці не раніше ніж через 5-6 років. Варто наголосити, що вони будуть не такі, як на материнському дереві. Вони можуть відрізнятися як розміром, так і смаковими якостями, причому необов'язково будуть гіршими.

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