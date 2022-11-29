Як виростити авокадо з кісточки на підвіконні: перевірені методи

Щоб виростити авокадо в домашніх умовах, необхідно знати низка правил, які допоможуть досягти оптимального результату.

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Авокадо — вічнозелене дерево, у плодах якого, що нагадують грушу в пухирцях, міститься багато жирних олій, кампестеролу, бета-ситостеролу. У складі жирних кислот міститься близько 60% мононенасичених (у деяких сортах до 80%) та по 20% ненасичених та насичених кислот. Біотину (відомого також як вітамін В7) у м'якоті авокадо більше, ніж у більшості сирих фруктів, а вітаміну D в олії авокадо — більше, ніж у яйцях та вершковому маслі. За свій зовнішній вигляд та якості авокадо називають "алігаторевою грушею" і "олією гардемаринів". 25 вересня 1998 року авокадо було занесено до Книги рекордів Гіннеса як поживний фрукт у світі.

Виростити авокадо цілком можливо на підвіконні, головне — правильно дотримуватись кожного етапу на цьому шляху, пише портал Flowers.ua.

Купівля авокадо

Щоб посадити авокадо, для початку необхідно купити плід. Добре, що вони продаються зараз практично в кожному супермаркеті. Вибираючи, необхідно трохи придавити авокадо з протилежних сторін і відпустити. Якщо плід повернувся у початкову форму, він стиглий. Нічого страшного, якщо потрапить недозрілий фрукт. Його можна покласти вдома в кошик до яблук або бананів, і він дуже швидко "дозріє".

Пророщування кісточки

Кісточка в авокадо велика та дуже тверда. Щоб її дістати, необхідно видалити з авокадо шкірку та м'якуш.

Є три способи пророщування авокадо:

Перший : неочищену кісточку на 2/3 помістити в ґрунт, щоб третина її залишалася над ґрунтом. Поливати раз на тиждень.

: неочищену кісточку на 2/3 помістити в ґрунт, щоб третина її залишалася над ґрунтом. Поливати раз на тиждень. Другий : витягти кісточку, взяти три зубочистки й проткнути ними кісточку по "екватору" на рівній відстані з трьох сторін. Робити це потрібно обережно, щоби не пошкодити ядро. Взяти глибокий посуд (наприклад, скляну пляшку), заповнити її водою. Встановити авокадо на зубочистках тупою стороною донизу. Вода має покривати 1/3 кісточки. Потрібно стежити, щоб вода щодня залишалася на цьому рівні.

: витягти кісточку, взяти три зубочистки й проткнути ними кісточку по "екватору" на рівній відстані з трьох сторін. Робити це потрібно обережно, щоби не пошкодити ядро. Взяти глибокий посуд (наприклад, скляну пляшку), заповнити її водою. Встановити авокадо на зубочистках тупою стороною донизу. Вода має покривати 1/3 кісточки. Потрібно стежити, щоб вода щодня залишалася на цьому рівні. Третій: очистити кісточку і помістити в склянку з водою, залишивши на ⅓ зверху. Враховуйте, що попередньо очищена кісточка проросте швидше. До того ж вам буде зручніше стежити за формуванням коренів і стебел.

Садити краще кісточку великих розмірів — у таких більше сил для зростання. Що стосується води, то в ідеалі вона має бути очищена, але можна брати й відстояну. Температура — кімнатна. Багато рекомендують кинути у воду кілька таблеток активованого вугілля, щоб пророщування було швидшим. А взагалі, з добавками або без них, кісточка може дати паросток і через один тиждень, і через два-три місяці, залежно від пори року. Весна вважається найсприятливішим сезоном.

[ + – ] Пророщування авокадо в ґрунті

[ + – ] Ще один варіант пророщування кісточок авокадо – за допомогою зубочисток та посуду з водою Фото: вулкан

Посадка авокадо

Коли паросток досягне трьох сантиметрів, це буде сигналом до того, що авокадо настав час висаджувати в ґрунт. Найкраще для нього підбирати пухкий ґрунт: кісточка має "дихати". Важливо забезпечити хороший дренаж, щоб не допустити загнивання кореневої системи. Його висота має бути близько двох сантиметрів.

В один вазон можна посадити відразу три кісточки, стебла яких у процесі зростання можна акуратно переплітати. Горщик із саджанцем найкраще розташувати на вікні з великою кількістю світла. Найкраще місце для вазона з авокадо — підвіконня, яке дивиться на захід. Рослина любить, коли на неї потрапляє багато світла, проте світло має бути розсіяним. Якщо авокадо недостатньо світла, він може рости надто довгим. У такому разі його треба трохи підрізати.

[ + – ] Коли нарростку з'явиться листя, настав час пересаджувати його в ґрунт Фото: вулкан

Для кращого зростання авокадо можна годувати мінеральними добривами. У холодний сезон цього року робити не потрібно. А ось з початку весни й до вересня рослину можна удобрювати органічними добавками широкого спектра. Підійде і підживлення для цитрусових.

Полив авокадо

Полив авокадо має бути помірним. Якщо ґрунт зволожений сантиметрів на п'ять від верху – цього цілком достатньо для нормального росту та розвитку рослини. Зрозуміти, час поливати рослину чи ні, можна за станом верхнього шару ґрунту. Якщо субстрат підсох, то за кілька днів можна поливати. Ґрунт встигне просохнути повністю і перезволоження не буде.

[ + – ] Поливати авокадо краще відстояною водою Фото: вулкан

Температура та вологість повітря для авокадо

При кімнатній температурі авокадо комфортно почувається, а ось протягів і різких перепадів боїться. У холодну пору року показники температури не повинні опускатися нижче 20°C. Серед вчених існує думка, що авокадо буде гарантовано плодоносити, якщо занурити його в сплячку (тобто поступово знижувати температуру приміщення до 12°C). Але на практиці це непросто здійснити, особливо в домашніх умовах.

Що стосується вологості, то пересушене повітря для тропічної рослини — катастрофа. Її необхідно регулярно обприскувати. Водночас вода в жодному разі не повинна попадати на листя: необхідно зволожувати повітря навколо горщика. Можна поруч з авокадо на підвіконні поставити вологий мох.

Пересадка авокадо

Першого року авокадо стрімко зростає. Коли паросток досягне 15 см, необхідно пересадити рослину. До чотирирічного віку авокадо потрібно пересаджувати щовесни, а доросле дерево — раз на три роки. Авокадо любить пухкий і повітряний ґрунт слабкої кислотності. Пересаджувати деревце потрібно способом перевалки: переносити рослину з одного горщика в інший, не очищаючи коріння від ґрунту.

Обрізання авокадо

Оскільки авокадо росте досить швидко, можна надати йому гарної форми дерева, прищипнувши верхівки пагонів. Однак робити це краще, коли на стволі буде хоча б з десяток листків. При своєчасному підрізуванні верхівки добре почнуть розвиватися бічні гілки. При необхідності з часом можна підрізати їх. Прищипувати авокадо краще на початку березня.

Цвітіння авокадо

Перші квіти на кімнатному авокадо з'являються на третій рік. Суцвіття авокадо складаються з невеликих жовтих квітів. Щоб дерево почало давати плоди, краще заздалегідь подбати про це, посадивши кілька саджанців для перехресного запилення. У теплу пору року авокадо із цвітом краще винести на садову ділянку і поставити її на сонце, але в місці, притіненому деревами.

Які хвороби та шкідники небезпечні для авокадо

Найчастіше авокадо страждає від павутинного кліща та щитівки. Для боротьби з цими паразитами найкраще користуватися інсектицидами, які продаються у спеціалізованих магазинах.

У процесі зростання в авокадо може підсихати листя. Це трапляється тоді, коли порушено правила поливу та зволоження. Якщо в будинку занадто холодно, дерево може почати скидати листя. Якщо листя тьмяне, йому не вистачає світла. У такому разі потрібно переставити вазон на сонячну сторону або забезпечити додаткове освітлення за допомогою спеціальної фітолампи.

Нагадаємо, як виростити лимон на підвіконні.