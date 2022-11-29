Как вырастить авокадо из косточки на подоконнике: проверенные методы

Чтобы вырастить авокадо в домашнних условиях, необходимо знать ряд правил, которые помогут добиться оптимального результата.

Related video

Авокадо – вечнозеленое дерево, в плодах которого, напоминающих грушу в пупырышках, содержится много жирных масел, кампестерола, бета-ситостерола. В составе жирных кислот содержится порядка 60% мононенасыщенных (в некоторых сортах до 80%) и по 20% ненасыщенных и насыщенных кислот. Биотина (известного также как витамин В7) в мякоти авокадо больше, чем в большинстве сырых фруктов, а витамина D в масле авокадо – больше, чем яйцах и сливочном масле. За свой внешний вид и качества авокадо называют "аллигаторовой грушей" и "маслом гардемаринов". 25 сентября 1998 года авокадо было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт в мире.

Вырастить авокадо вполне возможно на подоконнике, главное – правильно придерживаться каждого этапа на этом пути, пишет портал Flowers.ua.

Покупка авокадо

Чтобы посадить авокадо, для начало необходимо купить плод. Благо, они продаются сейчас практически в каждом супермаркете. Выбирая, необходимо слегка придавить авокадо с противоположных сторон и отпустить. Если плод вернулся в первоначальную форму, то он спелый. Ничего страшного, если попадется недозрелый фрукт. Его можно положить дома в корзину к яблокам или бананам, и он очень быстро "дойдет".

Проращивание косточки

Косточка у авокадо большая и очень твердая. Чтобы ее достать, необходимо удалить с авокадо кожуру и мякоть.

Есть три способа проращивания авокадо:

Первый : неочищенную косточку на 2/3 поместить в почву, чтобы треть ее оставалась над грунтом. Поливать раз в неделю.

: неочищенную косточку на 2/3 поместить в почву, чтобы треть ее оставалась над грунтом. Поливать раз в неделю. Второй : извлечь косточку, взять три зубочистки и проткнуть ими косточку по "экватору" на равном расстоянии с трех сторон. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить ядро. Взять емкость (например, стеклянную бутылку), наполнить ее водой. Установить авокадо на зубочистках тупой стороной вниз. Вода должна покрывать 1/3 косточки. Нужно следить, чтобы вода ежедневно оставалась на этом же уровне.

: извлечь косточку, взять три зубочистки и проткнуть ими косточку по "экватору" на равном расстоянии с трех сторон. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить ядро. Взять емкость (например, стеклянную бутылку), наполнить ее водой. Установить авокадо на зубочистках тупой стороной вниз. Вода должна покрывать 1/3 косточки. Нужно следить, чтобы вода ежедневно оставалась на этом же уровне. Третий: очистить косточку и поместить в стакан с водой, оставив на ⅓ сверху. Учитывайте, что предварительно очищенная косточка прорастет быстрее. К тому же, так вам будет удобнее следить за формированием корней и стеблей.

Сажать лучше косточку больших размеров – у таких больше сил для роста. Что касается воды, то в идеале она должна быть очищенная, но можно брать и отстоянную. Температура – комнатная. Многие рекомендуют кинуть в воду несколько таблеток активированного угля, чтобы проращивание было более быстрым. А вообще, с добавками или без них, косточка может дать росток и через одну неделю, и через два-три месяца, в зависимости от поры года. Весна считается наиболее благоприятным сезоном.

[ + – ] Проращивание авокадо в грунте

[ + – ] Еще один вариант проращивания косточек авокадо – с помощью зубочисток и посуды с водой Фото: Getty

Посадка авокадо

Когда росток достигнет трех сантиметров, это будет сигналом к тому, что авокадо пора высаживать в грунт. Лучше всего для него подбирать рыхлую почву: косточка должна "дышать". Важно обеспечить и хороший дренаж, чтобы не допустить загнивания корневой системы. Его высота должна быть около двух сантиметров.

В один вазон можно посадить сразу три косточки, стебли которых в процессе роста можно аккуратно переплетать. Горшок с саженцем лучше всего расположить на окне с большим количеством света. Самое лучшее место для вазона с авокадо – подоконник, который смотрит на запад. Растение любит, когда на него попадает много света, тем не менее свет должен быть рассеянным. Если авокадо недостаточно света, он может расти слишком длинным. В таком случае его надо чуть подрезать.

[ + – ] Когда нарростке появятся листья, пора пересаживать его в гррунт Фото: Getty

Для лучшего роста авокадо можно подкармливать минеральными удобрениями. В холодный сезон года этого делать не нужно. А вот с начала весны и до самого сентября растение можно удобрять органическими добавками широкого спектра. Подойдет и подкормка для цитрусовых.

Полив авокадо

Полив авокадо должен быть умеренным. Если почва увлажнена сантиметров на пять от верха – этого вполне достаточно для нормального роста и развития растения. Понять, пора поливать растение или нет, можно по состоянию верхнего слоя почвы. Если субстрат подсох, то через пару дней можно поливать. Грунт как раз успеет просохнуть полностью и переувлажнения не будет.

[ + – ] Поливать авокадо лучше отстоявшейся водой Фото: Getty

Температура и влажность воздуха для авокадо

При комнатной температуре авокадо комфортно себя чувствует, а вот сквозняков и резких перепадов боится. В холодный сезон года показатели температуры не должны опускаться ниже 20°C. Среди ученых бытует мнение, что авокадо будет гарантированно плодоносить, если погрузить его в спячку (т.е. постепенно снижать температуру помещения до 12°C). Но на практике это непросто осуществить, особенно в домашних условиях.

Что касается влажности, то пересушенный воздух для тропического растения – катастрофа. Его необходимо регулярно опрыскивать. При этом вода ни в коем случае не должна попадать на листья: необходимо увлажнять воздух вокруг горшка. Можно рядом с авокадо на подоконнике поставить влажный мох.

Пересадка авокадо

В первый год авокадо стремительно растет. Когда росток достигнет 15 см, необходимо пересадить растение. До четырехлетнего возраста авокадо нужно пересаживать каждую весну, а взрослое дерево – раз в три года. Авокадо любит рыхлую и воздушную почву слабой кислотности. Пересаживать деревцо нужно способом перевалки: переносить растение с одного горшка в другой, не очищая корни от грунта.

Обрезка авокадо

Поскольку авокадо растет довольно быстро, можно придать ему красивую форму дерева, прищипнув верхушки побегов. Однако делать это лучше, когда на стволе будет хотя бы с десяток листиков. При своевременной подрезке верхушки хорошо начнут развиваться боковые ветви. При необходимости со временем можно подрезать и их. Прищипывать авокадо лучше в начале марта.

Цветение авокадо

Первые цветы на комнатном авокадо появляются обычно на третий год. Соцветия авокадо состоят из небольших желтых цветов. Чтобы дерево начало давать плоды, лучше заранее позаботиться об этом, посадив несколько саженцев для перекрестного опыления. В теплое время года цветущий авокадо лучше вынести на садовый участок и поставить его на солнце, но в месте, притененном деревьями.

Какие болезни и вредители опасны для авокадо

Чаще всего авокадо страдает от паутинного клеща и щитовки. Для борьбы с данными паразитами лучше всего пользоваться инсектицидами, которые продаются в специализированных магазинах.

В процессе роста у авокадо могут подсыхать листья. Это случается в том случае, если нарушены правила полива и увлажнения. Если в доме слишком холодно, деревцо может начать сбрасывать листья. Если листья тусклые, ему не хватает света. В таком случае нужно переставить вазон на солнечную сторону либо обеспечить дополнительное освещение с помощью специальной фитолампы.

Напомним, как вырастить лимон на подоконнике.