Редкие и очень необычные: топ комнатных растений, о которых мечтают цветоводы (фото, видео)

Каждое из этих растений требует сложного ухода, но их внешний вид с лихвой компенсирует все потраченные усилия.

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Уникальные и красивые комнатные растения – мечта каждого увлеченного цветолюба. Фокус собрал цветы, которые принято считать редкими, и узнал, чем они особенны..

Что делает комнатное растение редким?

Как пишет ресурс Рlantin, эксклюзивными и редкими определенные растения считаются из-за нескольких факторов:

непрактичный и длительный период выращивания;

растение не дает жизнеспособных семян;

высокий спрос;

недавно выведенные гибриды или интродуцированные виды;

ограничения по логистике.

По совокупности этих моментов мы и получаем не только уникальность растений, но и их, как правило, высокую или очень высокую цену.

Какие же растения считаются настоящей находкой в коллекциях профессиональных цветоводов?

Heliconia rostrata

Геликония ростральная – одна из самых крупных геликоний. Ее высота может достигать до трех метров. Большие листья растения очень похожи на листья банана. Из-за соцветия это растения называют "ложной райской птицей". Оно поникающее, плоское, достигает длины 1-1,5 метра, состоит из 35 и более цветков с ярко-красными прицветниками, у которых выделяется желтая окантовка. Геликония ростральная при благоприятных условиях способна цвести целый год без перерывов.. Лучше всего она растет при высокой влажности, вдали от каминов, сквозняков и радиаторов отопления.

Ее следует размещать возле окна, где растение может получать самый яркий доступный свет. Окна, выходящие на восток, юг и запад, являются лучшими вариантами. Время от времени можно поворачивать растение. Это позволит ему получать яркий свет с разных углов, сведет к минимуму опадание листьев и позволит растению поддерживать равномерный здоровый рост в течение всего года.

Геликония ростральная

Гранат

Ботаническое название этого растения – Punica granatum. Гранат – красивый древовидный кустарник, дающий вкусные плоды. Из-за большого спроса садоводы создали небольшие сорта, которые тоже способны давать плоды, и их можно выращивать в доме.

Главным преимуществом комнатного граната являются его красивые цветы. Однако, приложив определенные усилия, можно добиться и плодоношения растения.

Прежде, чем завести гранат, стоит помнить, что первые несколько лет его придется много обрезать, чтобы создать красивую и здоровую крону. Стоит также правильно выбрать горшок для него, в зависимости от сорта. Некоторым гранатам понадобиться емкость до 35-40 литров. Почва должна иметь хороший дренаж, можно добавить в нее перлит, чтобы избежать заболачивания.

Почву необходимо поддерживать влажной, но не сырой.

Гранат любит яркий непрямой солнечный свет в течение 6-10 часов в день. Чтобы растение дало плоды, ему нужно долгое жаркое лето и температура от 13 до 16 градусов осенью. Лучше выращивать растения у теплой стены, выходящей на юг или запад, как отдельно стоящие, так и приставленные к стене.

Так цветет гранат

Королевский антуриум

Ботаническое название этого редкого сорта родом из Колумбии – Anthurium warocqueanum. На своей родине, в тропических лесах Центральной и Южной Америки, королевский антуриум растет как эпифит (растение, растущее на других растениях) и цепляется за ветви деревьев воздушными корнями.

Он имеет внушительный вид — удлиненные бархатные темно-изумрудные со светлыми жилками листья (до 50 см в длину) добавляют вертикальности центральным элементам. Его не следует опрыскивать, так как бархатистые листья подвержены грибковым заболеваниям. Это растение также хорошо подходит для хорошо освещенных ванных комнат или кухонь. По красоте листьев данный вид соперничает с популярными у коллекционеров Anthurium magnificum и Anthurium crystallinum.

Гигантский антуриум – отличное растение для размещения в голых углах или на ярком окне.

Найти такой антуриум достаточно сложно, но вырастить его — еще одна проблема. К нему нужно будет приобрести увлажнители воздуха или поместить его в комнату с высоким уровнем влажности. Антуриуму требуется умеренный полив и яркий рассеянный солнечный свет. Он плохо переносит холод, а оптимальная температура для него – 18 градусов.

Как и все аронники, антуриумы ядовиты при употреблении в пищу.

Королевский антуриум

Псевдолитос

Псевдолитос (Pseudolithos spp) – уникальный суккулент из Сомали назван в честь его сверхъестественного сходства с камнем (греч. "pseudo", ложный, и "lithos", камень). Неровные края могут быть серыми, оливковыми, коричнево-зелеными, а иногда с розовыми и серебристыми оттенками.

На родине псевдолитосы растут в сухой тропической местности и, как и большинство суккулентных молочаев (стапелиевых), обычно опыляются мухами из-за цветков с запахом гнилого мяса. Их цветы многочисленные, в зонтиках из полусферических цветоносов с подвижными, булавовидными волосками на кончиках, которые "танцуют" при малейшем дуновении ветерка.

Он идеально он смотрится на подоконнике или на полке. Это лучшие места, чтобы подчеркнуть его минималистичную морфологию. Рекомендуется размещать псевдолитосы на открытых окнах или балконах, чтобы подвергать их воздействию колебаний температур.

Растение достаточно поливать раз в две недели. При недостатке воды псевдолитосы сдуваются и деформируются из своего обычного шарообразного вида. При переливе воды растения превращаются в дорогостоящее месиво в рекордно короткие сроки. Что касается освещения, то псевдолитос любит яркий прямой солнечный свет.

Псевдолитос Фото: ivan.cacti

Трахиандра

Трахиандра (Trachyandra tortilis) – редкий и экзотический комнатный суккулент. Растение вырастает до 25 см с подземной луковицей. 4–10 зеленых лентовидных листьев растут вверх и закручиваются, формируя уникальный облик растения. Эти завитки различны и зависят от генетического состава каждого отдельного растения.

Родом трахиандра из засушливых регионов Мадагаскара и Южной Африки.

Для нормального роста и развития трахиандре требуется почва с содержанием песка не менее 25 %, чтобы имитировать его естественную среду обитания. В горшках должны быть дренажные отверстия, чтобы предотвратить накопление избытка воды. Поскольку листья Trachyandra tortilis толстые и мясистые, это растение довольно засухоустойчиво. Суккулент может обходиться минимальным поливом – раз в пару недель после полного высыхания почвы. Ему требуется яркий непрямой или прямой свет.

Трахиандра цветет в конце зимы и начале весны белыми или серыми цветами на прочном цветоносе, возвышающемся от основания растения. Цветы также окрашены в нежно-розовый цвет с заметной коричневой линией по всей длине цветка. Обычно они держатся меньше дня, поэтому нужно очень внимательно присмотреться, чтобы не пропустить их короткое появление.

Трахиандра

Ночной жасмин

Ночной жасмин (Cestrum nocturnum) – очень ароматное и редкое растение семейства пасленовых, в которое также входят картофель и томаты. Оно не является настоящим жасмином, а свое название получило из-за трубчатых зеленовато-белых или желтых цветов, которые источают очень ароматный запах ночью. Кустарник многократно цветет в течение лета.

Поскольку это ароматное растение, его можно использовать в качестве натурального парфюма в помещении, создавая успокаивающую и расслабляющую атмосферу.

Лучшее место для жасмина – локация с ранним или поздним полуденным солнцем и без больших колебаний температуры. Этот кустарник лучше всего себя чувствует, получая не менее шести часов прямого солнечного света в день, но может жить и в полутени. Однако излишняя тень может уменьшить объем цветков.

Жасмин лучше садить в большой горшок, чтобы его корни хорошо росли.

Эти растения любят влагу. Им нужен частый полив, чтобы производить здоровые, ароматные цветы. Во время укоренения их, возможно, придется увлажнять несколько раз в неделю, а затем, как минимум, еженедельно, после того, как они пустят корни в течение вегетационного периода. В период покоя зимой укоренившимся растениям потребуется минимальный полив.

Кактус-карандаш

Ботаническое название такого кактуса – Euphorbia tirucalli. Свое название он получил из-за того, что выглядит как связка карандашей ярких оттенков розового, оранжевого и зеленого.

Кактусы-карандаши растут при ярком непрямом свете. Они могут переносить немного прямого солнечного света, особенно в утренние часы, когда свет не такой сильный. Однако слишком много прямого солнечного света может обжечь их листья и нанести вред. Чтобы обеспечить идеальные условия освещения для кактуса-карандаша, лучше поместить его около яркого окна с фильтрованным солнечным светом, например, окна с южной или западной стороны с прозрачной занавеской. В качестве альтернативы можно использовать светодиодную лампу для выращивания растений, чтобы дополнить естественное освещение, особенно в зимние месяцы, когда солнечный свет слабее.

Такой цветок идеально смотрится на столешницах, офисных столах и подоконниках из-за его современных линейных ветвей.

Иногда стебли сморщиваются и увядают, но это нормально, и растение может быстро восстановиться. Симптомы связаны со сквозняком или изменением температуры.

Кактус-карандаш лучше всего себя чувствует в сухих местах, поэтому слишком много влаги может навредить его росту. Тем не менее поддержание влажности на умеренном уровне может быть полезным.

Дренаж — еще одна важная вещь, о которой следует подумать. Кактус-карандаш не любит слишком много воды, поэтому важно убедиться, что их почва хорошо дренируется, а вся лишняя вода может вытекать из горшка. Это может помочь остановить корневую гниль и другие проблемы, вызванные слишком большим количеством воды.

Кактус-карандаш

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