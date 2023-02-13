Символ статуса. Топ-8 самых дорогих комнатных растений

Стоимость некоторых растений перевалила за сотни тысяч долларов.

Related video

Комнатные растения – это не только уют и красота в доме. Они могут быть, среди прочего, и показателем статуса владельцев, потому что некоторые цветы стоят очень дорого и далеко не всем по карману. Фокус собрал самые дорогие растения и предлагает вместе рассмотреть каждое из них.

Пестролистая монстера Аdansonii Variegata

Среди коллекционеров растений пестрые монстеры считаются символом статуса. Это одно из самых дорогих комнатных растений, и такая разновидность растения как Adansonii Variegata была продана за 38 тысяч долларов и стала самой дорогой из когда-либо существовавших. Монстера Adansonii Variegatа, также известная как "дырчатое растение" или "обезьянья маска филодендрона", является очень редким и особенным растением из-за его особых листьев с отверстиями. В дикой природе монстера косая растет в тропических лесах Южной и Центральной Америки.

Пестрая мини-монстера (Rhaphidophora Tetrasperma Albo)

В Новой Зеландии была продана белая пестролистная Rhaphidophora Tetrasperma с девятью листьями за 27 тысяч долларов. Это превосходит предыдущий рекорд, установленный желтым пестрым вариантом с четырьмя листьями, который был куплен другим новозеландцем за 8000 долларов. Представительница аукционного дома Trade Me Милли Сильвестр уточнила, что рафидофора стала "самым дорогим комнатным растением, которое когда-то продавали".

800-летнее дерево бонсай

За эту крошечную белую сосну на международной выставке бонсай в Японии заплатили огромную сумму в 1,3 миллиона долларов. Это конкретное дерево бонсай известно своим возрастом, наследием и несколькими привлекательными характеристиками, включая форму и размер ствола.

Фото: Bonsai Empire

Шеньчженьская орхидея Нонгке

Когда в 2005 году Шэньчжэньская орхидея Нонгке была продана на аукционе примерно за 224 тысячи долларов, она стала самым дорогим цветковым растением, когда-либо проданным. Ученым потребовалось восемь лет, чтобы вывести этот цветок в университетской лаборатории. Лишь раз в пять лет он цветет. Имя покупателя не разглашается.

Большая монстера косая

Это уникальное растение считается одним из восьми самых дорогих комнатных растений. Главное украшения косой монстеры – большие блестящие листья с продолговатыми прорезями, расположенные на длинных черешках. У взрослых экземпляров длина листьев может достигать 90 см. Большая Monstera Obliqua часто упоминается как имеющая "больше отверстий, чем листьев". Один из экземпляров был продан за 23 тысячи долларов.

Филодендрон Tortum

В магазине растений или в Интернете филодендрон среднего размера обычно стоит более 400 долларов. По сравнению со своими ближайшими родственниками эти растения кажутся значительно другими, и некоторые потребности в уходе за ними также отличаются. Например, поскольку они быстро растут и хорошо себя чувствуют при высокой влажности, им требуется больше места для распускания листьев.

Филодендрон Pink Princess

Филодендрон Pink Princess прозвали "Розовой принцессой" за необыкновенную окраску листьев. Розовый цвет причудливо переплетается с зеленым, создавая потрясающий эффект. Уход ему требуется несложный, он по силам даже начинающему любителю цветов. Растение пользуется заслуженной популярностью в цветоводстве, хотя цена на него кусается. Дело в том, что далеко не все молодые филодендроны этого вида обладают розовым цветом, который так ценится цветоводами, поэтому выращивание обходится дороже обычного.

Стоимость покупки такого цветка может быть высокой. Небольшие экземпляры с 2-5 листьями продаются по цене от 100 до 300 долларов, а огромные растения со значительной пестротой могут стоить 1000 долларов и более.

Монстера Esqueleto

Большинство магазинов редких растений и интернет-магазины в настоящее время берут около 500 долларов за крошечного монстра "esqueleto", как его называют. Благодаря своим потрясающим листьям, которые напоминают более крупную вариацию гораздо популярной монстеры Адансонии, это растение пользуется большим спросом. Листья этого растения могут вырасти почти до 90 см в длину, когда они полностью развиты.

Напомним, ранее Фокус писал, какие растения помогают избавиться от плесени.