Символ статусу. Топ 8 найдорожчих кімнатних рослин

Вартість деяких рослин перевищила сотні тисяч доларів.

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Кімнатні рослини — це не лише затишок і краса в будинку. Вони можуть бути, серед іншого, і показником статусу власників, тому що деякі квіти коштують дуже дорого й далеко не всім по кишені. Фокус зібрав найдорожчі рослини та пропонує разом розглянути кожну з них.

Ряболиста монстера Аdansonii Variegata

Серед колекціонерів рослин ряболисті монстери вважаються символом статусу. Це одна з найдорожчих кімнатних рослин, і такий різновид рослини як Adansonii Variegata була продана за 38 тисяч доларів і стала найдорожчою з тих, що коли-небудь існували. Монстера Adansonii Variegatа, також відома як "дірчаста рослина" або "мавпяча маска філодендрона", є дуже рідкісною та особливою рослиною через її особливе листя з отворами. У дикій природі монстера коса росте в тропічних лісах Південної та Центральної Америки.

Строката мінімонстера (Rhaphidophora Tetrasperma Albo)

У Новій Зеландії продали білу ряболисту Rhaphidophora Tetrasperma з дев'ятьма листками за 27 тисяч доларів. Це перевершує попередній рекорд, встановлений жовтим строкатим варіантом із чотирма листками, який був куплений іншим новозеландцем за 8000 доларів. Представниця аукціонного дому Trade Me Міллі Сильвестр уточнила, що рафідофора стала "найдорожчою кімнатною рослиною, яку коли-небудь продавали".

800-річне дерево бонсай

За цю крихітну білу сосну на міжнародній виставці бонсаю в Японії заплатили величезну суму — 1,3 мільйона доларів. Це конкретне дерево бонсай відоме своїм віком, спадщиною та кількома привабливими характеристиками, включаючи форму та розмір стовбура.

Фото: Bonsai Empire

Шеньчженська орхідея нонгке

Коли у 2005 році шеньчженьську орхідею нонгке продали на аукціоні приблизно за 224 тисячі доларів, вона стала найдорожчою квітковою рослиною, яку коли-небудь продавали. Вченим знадобилося вісім років, щоб вивести цю квітку в університетській лабораторії. Лише раз на п'ять років вона цвіте. Ім'я покупця не розголошується.

Велика монстера коса

Ця унікальна рослина вважається однією з восьми найдорожчих кімнатних рослин. Головна прикраса косої монстери — велике блискуче листя з довгастими прорізами, розташовані на довгих черешках. У дорослих екземплярів довжина листя може сягати 90 см. Велику Monstera Obliqua часто згадують як таку, що має "більше отворів, ніж листя". Один із екземплярів був проданий за 23 тисячі доларів.

Філодендрон Tortum

У магазині рослин або в інтернеті філодендрон середнього розміру коштує понад 400 доларів. У порівнянні зі своїми найближчими родичами ці рослини здаються значно іншими, і деякі потреби догляду за ними також відрізняються. Наприклад, оскільки вони швидко ростуть і добре почуваються за високої вологості, їм потрібно більше місця для розпускання листя.

Філодендрон Pink Princess

Філодендрон Pink Princess прозвали "Рожевою принцесою" за незвичайне забарвлення листя. Рожевий колір химерно переплітається із зеленим, створюючи приголомшливий ефект. Догляд йому потрібен нескладний, він під силу навіть любителю квітів-початківцю. Рослина користується заслуженою популярністю у квітникарстві, хоча ціна на неї кусається. Справа в тому, що далеко не всі молоді філодендрони цього виду мають рожевий колір, який так цінують квітникарі, тому вирощування обходиться дорожче ніж зайзвичай.

Вартість покупки такої квітки може бути високою. Невеликі екземпляри з 2-5 листами продають за ціною від 100 до 300 доларів, а величезні рослини зі значною строкатістю можуть коштувати 1000 доларів і більше.

Монстера Esqueleto

Більшість магазинів рідкісних рослин та інтернет-магазини зараз беруть близько 500 доларів за крихітну монстеру esqueleto, як її називають. Завдяки своєму приголомшливому листю, яке нагадує більшу варіацію набагато популярнішої монстери адансонії, ця рослина користується великим попитом. Листя цієї рослини можуть вирости майже до 90 см у довжину, коли вони повністю розвинені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які рослини допомагають позбутися плісняви.