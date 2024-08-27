Рідкісні та дуже незвичайні: топ кімнатних рослин, про які мріють квітникарі (фото, відео)

Кожна з цих рослин вимагає складного догляду, але їхній зовнішній вигляд з лишком компенсує всі витрачені зусилля.

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Унікальні та красиві кімнатні рослини — мрія кожного справжнього квітколюба. Фокус зібрав квіти, які вважаються рідкісними, і дізнався, чим вони особливі.

Що робить кімнатну рослину рідкісною?

Як пише ресурс Рlantin, ексклюзивними та рідкісними певні рослини вважаються через кілька факторів:

непрактичний і тривалий період вирощування;

рослина не дає життєздатного насіння;

високий попит;

нещодавно виведені гібриди або інтродуковані види;

обмеження щодо логістики.

За сукупністю цих моментів ми й отримуємо не тільки унікальність рослин, а й їхню, як правило, високу або дуже високу ціну.

Які ж рослини вважаються справжньою знахідкою в колекціях професійних квітникарів?

Heliconia rostrata

Геліконія ростральна — одна з найбільших геліконій. Її висота може сягати до трьох метрів. Велике листя рослини дуже схоже на листя банана. Через суцвіття цю рослину називають "фальшивим райським птахом". Воно спадаюче, плоске, досягає довжини 1-1,5 метра, складається з десятків квіток з яскраво-червоними приквітками, у яких виділяється жовта окантовка. Геліконія ростральна за сприятливих умов здатна цвісти цілий рік без перерв. Найкраще вона росте при високій вологості, далеко від камінів, протягів і радіаторів опалення.

Її слід розміщувати біля вікна, де рослина може отримувати найяскравіше доступне світло. Вікна, що виходять на схід, південь і захід, є найкращими варіантами. Час від часу можна повертати рослину. Це дасть їй змогу отримувати яскраве світло з різних кутів, зведе до мінімуму опадання листя і дасть змогу рослині підтримувати рівномірний здоровий ріст упродовж усього року.

Геліконія ростральна

Гранат

Ботанічна назва цієї рослини — Punica granatum. Гранат — красивий деревовидний чагарник, що дає смачні плоди. Через великий попит садівники створили невеликі сорти, які теж здатні давати плоди, і їх можна вирощувати в будинку.

Головною перевагою кімнатного граната є його красиві квіти. Однак, доклавши певних зусиль, можна домогтися і плодоношення рослини.

Перед тим як завести гранат, варто пам'ятати, що перші кілька років його доведеться багато обрізати, щоб створити красиву і здорову крону. Варто також правильно вибрати горщик для нього, залежно від сорту. Деяким гранатам знадобитися ємність до 35-40 літрів. Ґрунт повинен мати хороший дренаж, можна додати в нього перліт, щоб уникнути заболочування.

Ґрунт необхідно підтримувати вологим, але не сирим.

Гранат любить яскраве непряме сонячне світло протягом 6-10 годин на день. Щоб рослина дала плоди, їй потрібне довге спекотне літо і температура від 13 до 16 градусів восени. Краще вирощувати рослини біля теплої стіни, що виходить на південь або захід, як окремо стоячими, так і приставленими до стіни.

Так цвіте гранат

Королівський антуріум

Ботанічна назва цього рідкісного сорту родом з Колумбії — Anthurium warocqueanum. На своїй батьківщині, в тропічних лісах Центральної та Південної Америки, королівський антуріум росте як епіфіт (рослина, що росте на інших рослинах) і чіпляється за гілки дерев повітряним корінням.

Він має красивий вигляд — видовжене оксамитове темно-смарагдове зі світлими жилками листя (до 50 см завдовжки) додає вертикальності центральним елементам. Його не слід обприскувати, оскільки оксамитове листя схильне до грибкових захворювань. За красою листя цей вид змагається з популярними у колекціонерів Anthurium magnificum і Anthurium crystallinum.

Гігантський антуріум — відмінна рослина для розміщення в голих кутах або на яскравому вікні. Вона також добре підходить для добре освітлених ванних кімнат або кухонь.

Знайти цю рідкісну рослину досить складно, але виростити її — ще одна проблема. До неї потрібно буде придбати зволожувачі повітря або помістити її в кімнату з високим рівнем вологості. Антуріуму потрібен помірний полив і яскраве розсіяне сонячне світло. Він погано переносить холод, а оптимальна температура для нього — 18 градусів.

Як і всі аронники, антуріуми отруйні при вживанні в їжу.

Королівський антуріум

Псевдолітос

Псевдолітос (Pseudolithos spp) — унікальний сукулент із Сомалі, названий на честь його надприродної схожості з каменем (грец. "pseudo", несправжній, і "lithos", камінь). Нерівні краї можуть бути сірими, оливковими, коричнево-зеленими, а іноді з рожевими і сріблястими відтінками.

На батьківщині псевдолітоси ростуть у сухій тропічній місцевості і, як і більшість сукулентних молочаїв (стапелієвих), зазвичай запилюються мухами через квітки із запахом гнилого м'яса. Їхні квіти численні, в парасольках з напівсферичних квітконосів з рухомими, булавоподібними волосками на кінчиках, що "танцюють" за найменшого подиху вітерця.

Він має ідеальний вигляд на підвіконні або на полиці. Це найкращі місця, щоб підкреслити його мінімалістичну морфологію. Рекомендується розміщувати псевдолітоси на відкритих вікнах або балконах, щоб піддавати їх впливу коливань температур.

Рослину достатньо поливати раз на два тижні. За нестачі води псевдолітоси здуваються і деформуються зі свого звичайного кулястого вигляду. У разі переливу води рослини перетворюються на дороге місиво в рекордно короткі терміни. Що стосується освітлення, то псевдолітос любить яскраве пряме сонячне світло.

Псевдолітос Фото: ivan.cacti

Трахіандра

Трахіандра (Trachyandra tortilis) — рідкісний і екзотичний кімнатний сукулент. Рослина виростає до 25 см з підземною цибулиною. 4-10 зелених стрічкоподібних листків ростуть вгору і закручуються, формуючи унікальний вигляд рослини. Ці завитки різні і залежать від генетичного складу кожної окремої рослини.

Родом трахіандра з посушливих регіонів Мадагаскару і Південної Африки.

Для нормального росту і розвитку трахіандрі потрібен ґрунт із вмістом піску не менше 25%, щоб імітувати її природне середовище існування. У горщиках мають бути дренажні отвори, щоб запобігти накопиченню надлишку води. Оскільки листя Trachyandra tortilis товсте і м'ясисте, ця рослина досить посухостійка. Сукулент може обходитися мінімальним поливом — раз на пару тижнів після повного висихання ґрунту. Йому потрібне яскраве непряме або пряме світло.

Трахіандра цвіте наприкінці зими і на початку весни білими або сірими квітами на міцному квітконосі, який височіє від основи рослини. Квіти також пофарбовані в ніжно-рожевий колір з помітною коричневою лінією по всій довжині квітки. Зазвичай вони тримаються менше дня, тому потрібно дуже уважно придивитися, щоб не пропустити їхню коротку появу.

Трахіандра

Нічний жасмин

Нічний жасмин (Cestrum nocturnum) — дуже ароматна і рідкісна рослина родини пасльонових, до якої також входять картопля і томати. Вона не є справжнім жасмином, а свою назву отримала через трубчасті зеленувато-білі або жовті квіти, які виділяють дуже ароматний запах уночі. Чагарник багаторазово цвіте протягом літа.

Оскільки це ароматна рослина, її можна використовувати як натуральні парфуми в приміщенні, створюючи заспокійливу і розслаблюючу атмосферу.

Найкраще місце для жасмину — локація з раннім або пізнім полуденним сонцем і без великих коливань температури. Цей чагарник найкраще себе почуває, отримуючи щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день, але може жити і в півтіні. Проте зайва тінь може зменшити об'єм квіток.

Жасмин краще садити у великий горщик, щоб його коріння добре росло.

Ці рослини люблять вологу. Їм потрібен частий полив, щоб мати здорові, ароматні квіти. Під час укорінення їх, можливо, доведеться зволожувати кілька разів на тиждень, а потім, як мінімум, щотижня, після того, як вони пустять коріння протягом вегетаційного періоду. У період спокою взимку укоріненим рослинам потрібен мінімальний полив.

Кактус-олівець

Ботанічна назва такого кактуса — Euphorbia tirucalli. Свою назву він отримав через те, що має вигляд зв'язки олівців яскравих відтінків рожевого, помаранчевого та зеленого.

Кактуси-олівці ростуть при яскравому непрямому світлі. Вони можуть переносити трохи прямого сонячного світла, особливо в ранкові години, коли світло не таке сильне. Однак занадто багато прямого сонячного світла може обпалити їхнє листя і завдати шкоди. Щоб забезпечити ідеальні умови освітлення для кактуса-олівця, краще помістити його біля яскравого вікна з фільтрованим сонячним світлом, наприклад, вікна з південного або західного боку з прозорою фіранкою. Як альтернативу можна використовувати світлодіодну лампу для вирощування рослин, щоб доповнити природне освітлення, особливо в зимові місяці, коли сонячне світло слабкіше.

Така квітка має ідеальний вигляд на стільницях, офісних столах і підвіконнях через її сучасні лінійні гілки.

Іноді стебла зморщуються і в'януть, але це нормально, і рослина може швидко відновитися. Симптоми пов'язані з протягом або зміною температури.

Кактус-олівець найкраще почувається в сухих місцях, тому занадто багато вологи може зашкодити його зростанню. Проте підтримка вологості на помірному рівні може бути корисною.

Дренаж — ще одна важлива річ, про яку слід подумати. Кактус-олівець не любить занадто багато води, тому важливо переконатися, що їхній ґрунт добре дренується, а вся зайва вода може витікати з горщика. Це може допомогти зупинити кореневу гниль та інші проблеми, викликані занадто великою кількістю води.

Кактус-олівець

Раніше Фокус писав про найдорожчі кімнатні рослини.