Как вырастить мандарины на подоконнике: подсказки для начинающих садоводов

Выращивание мандаринового дерева потребует от вас терпения и выдержки.

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Декабрь и предновогодние дни – сезон мандаринов, поэтому для тех, кто увлекается цветоводством, – самое время заняться посадкой этой культуры на своем подоконнике, ведь мандарины можно выращивать в квартире с тем же успехом, что лимоны, апельсины и лаймы.

Перед тем, как решиться вырастить мандарин из косточки, нужно подумать: сколько вы готовы усердно трудиться для достижения результата, и что именно вы хотите от выращиваемого вами дерева – только декоративное или еще и плоды? Вы готовы ждать? Семя мандарина растет довольно медленно. Вы согласны на эксперименты? Для того чтобы растение зацвело, потребуется не один год, а нередки случаи, что мандарин, вообще, не цветет, тогда ему нужно будет помочь. Кроме того, если мандарин, выращенный из косточки, дает плоды, они не похожи на те, из которых была взята косточка (чтобы сорт повторился, его необходимо размножать вегетативно – черенками, прививками). Однако то, что получается, в любом случае приятно удивляет!

Какие семена посадить?

Для посадки мандаринов лучше всего брать семена от множества предлагаемых сегодня в продаже гибридов. Они быстрее всходят, раньше зацветают, в большинстве случаев дают съедобные плоды и легче прививаются. Отличить их от настоящих мандаринов очень просто: у настоящих косточек в плодах нет, либо их очень мало, а гибриды всегда с косточками.

Отобранные семена не должны быть тонкими, как бы подсохшими, деформированными или с почерневшим кончиком. Хорошо, чтобы семян мандарина было хотя бы пять, так как взойдут не все, а если растения планируется прививать, то хотя бы десять, потому что прививка не всегда бывает удачной.

Земля и посуда для мандарина

В субстрате, куда планируется посадка мандарина, не должно быть торфа, так как он не любит кислую почву. Поэтому субстрат либо покупают в магазине, выбирая индекс кислотности рН=6,5-7 (нейтральная почва), либо изготавливают самостоятельно, смешивая две части хорошо перепревшего перегноя, две части лесной земли (из-под лиственных деревьев) и одну часть просеянного речного песка. Если нет перегноя, можно просто взять некислую землю и песок.

Первыми горшками для молодых мандаринов вполне способны быть пластиковые стаканчики объемом 200 мл, плошки глубиной не менее 7-9 см (обязательно с дренажным отверстием) или небольшие горшки.

Посадка семян мандарина

Главное правило посадки практически всех цитрусовых культур состоит в том что чем быстрее косточка из плода попадает в землю, тем вероятнее ее успешное прорастание. После употребления мандарина косточку нужно сразу же посадить на глубину около 4 см, не высушивая ее.

Чтобы ускорить процесс проращивания, можно на несколько дней замочить косточки в воде, поместив их в плоскую посуду и завернув в мокрую ткань. Чтобы ткань не пересыхала, можно поместить блюдце в целлофановый пакет, не завязывая его плотно.

Сколько времени будут прорастать семена, зависит от многих факторов. Как правило, это может занять от 15 дней до месяца. Главное в этот период – следить за влажностью и температурой, причем последняя не должна быть ниже +20°С и подниматься выше +25°С.

Пересадка мандарина

Пересаживать мандарины в отдельные емкости можно, когда на каждом ростке появится четыре полноценных листочка. Выбирать для посадки лучше самые крепкие с виду растения. Следующая пересадка мандарина должна быть направлена на развитие корней: как только корни займут весь объем стаканчика, растение переваливают в более просторный горшок.

Пересадку молодого мандаринового дерева нужно проводить каждый год, причем брать горшок, который в диаметре больше не на 1 см, а сразу на 4-6. Плодоносящие деревца пересаживают раз в 2-3 года.

Что касается старых растений, то их лучше не пересаживать, а раз в несколько лет снимать верхний слой почвы, заменяя его свежим.

Формирование кроны мандарина

Мандарин нуждается в формировании формы. Первую прищипку деревцу нужно делать, когда оно выросло до 30-40 см. После прищипывания дерево пустит новые побеги. Отметим, что для цветения этого недостаточно, потому что мандарин плодоносит только на ветвях 4-5-го порядка. Поэтому прищипку продолжают, удаляя верхушки всех побегов после 4-5 листьев, а также слабые побеги и те, что растут внутрь кроны. В целом на формирование уходит 3-4 года.

Уход за мандаринами в домашних условиях

Уход за молодыми и более зрелыми растениями отличается. Молодые деревья (до 5 лет) нуждаются в регулярном поливе, опрыскивании и обилии света. Как и другие цитрусовые, мандарин имеет свойство поворачивать листья в сторону основного источника света. Поэтому для более равномерного формирования кроны ее можно вращать вокруг своей оси. Но делать это нужно не более чем на 10°С за один раз и не чаще одного раза в две недели, потому что цитрусовые не любят перестановок и могут негативно на них отреагировать.

Если мандарин начал цвести, то кроме обычного ухода ему необходим период зимнего покоя, при температуре +10 +12°С с более редкими поливами (необходимо дать земле просохнуть немного), плавное повышение температуры весной и оптимальный температурный режим для образования бутонов (в пределах +16 +18°С). А также умеренное тепло летом – не выше +25°С (при более высокой температуре цветки могут осыпаться) и осторожное опрыскивание (вода не должна попадать на цветы).

Так как мандарины созревают около 6 месяцев, у многих возникает вопрос: должно ли дерево отдыхать зимой или освещать его лампой, чтобы плоды созрели? Ответ: устроить. Даже в условиях +10 +12°С мандарины созревают медленно.

Подкормка мандарина

Маленькие мандарины не нуждаются в удобрении, для них достаточно пересадки в более просторный горшок. Что касается более зрелых деревьев, то их необходимо удобрять с весны, когда они начинают активно расти, и до осени. В качестве подкормки для них отлично подойдут либо специальное удобрение, приобретенное в специализированном магазине, либо настойка коровьего навоза (1:10 с водой) или куриного помета (1 часть помета на 20 частей воды).

В том случае, если дерево планируется к пересадке, подкармливать его нужно прекратить минимум за три дня до этого, а после перевалки первую подкормку делают не раньше, чем по истечении двух недель. Зимой мандарины удобрять не надо, поскольку они пребывают в состоянии покоя.

Первые плоды

Первые мандарины появятся на деревце не раньше, чем через 5-6 лет. Стоит подчеркнуть, что они будут не такие, как на материнском дереве. Они могут отличаться как размером, так и вкусовыми качествами, причем необязательно будут хуже.

Напомним, как вырастить на подоконнике лимоны и авокадо.