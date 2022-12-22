Королева Летиция вышла на публику в ярко-розовом наряде (фото)
Монаршая персона выбрала лук своего любимого бренда.
50-летняя королева Испании Летиция вышла на публику в ярком розовом образе. Об этом пишет Daily Mail.
Жена короля Филиппа VI посетила детскую больницу в Мадриде. В свет королева Летиция вышла в луке своего любимого бренда Hugo Boss. Она продемонстрировала розовую блузу, зауженные ярко-розовые брюки с черным ремнем и укороченное пальто с пуговицами.
На ногах королевы были черные туфли. Волосы она оставила распущенными, а на лице сделала дневной макияж.
В качестве аксессуаров к своему деловому аутфиту жена испанского короля выбрала минималистические серьги.
Отметим, что цена пальто королевы Летиции составляет 115 фунтов стерлингов (около 5200 грн).
Королева Летиция никогда не разочаровывает в выборе образов для выхода на публику и постоянно вдохновляет своих поклонников стильными аутфитами. Главное, монаршая персона практически всегда выбирает наряды очень демократических марок. Обычно испанских, что очень патриотично.
Напомним, королева Летиция вышла в свет в неожиданно мрачном образе.
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