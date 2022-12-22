Королева Летиція вийшла на публіку у яскраво-рожевому вбранні (фото)

Монарша персона обрала лук свого улюбленого бренду.

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50-річна королева Іспанії Летиція вийшла на публіку в яскравому рожевому образі. Про це пише Daily Mail.

Дружина короля Філіпа VI відвідала дитячу лікарню у Мадриді. У світ королева Летиція вийшла у луці свого улюбленого бренду Hugo Boss. Вона продемонструвала рожеву блузу, завужені яскраво-рожеві штани з чорним ременем та укорочене пальто з ґудзиками.

На ногах королеви були чорні туфлі. Волосся вона залишила розпущеним, а на обличчі зробила денний макіяж.

Як аксесуари до свого ділового аутфіту дружина іспанського короля обрала мінімалістичні сережки.

[ + – ] Королева Летиція Фото: Getty Images

Зазначимо, що ціна пальта королеви Летиції становить 115 фунтів стерлінгів (близько 5 200 грн).

Королева Летиція ніколи не розчаровує у виборі образів для виходу на публіку і постійно надихає своїх прихильників стильними аутфітами. Головне, монарша персона практично завжди вибирає вбрання дуже демократичних марок. Зазвичай іспанських, що дуже патріотично.

Нагадаємо, королева Летиція вийшла у світ у несподівано похмурому образі.

Також Фокус писав про несподіваний візит королеви Летиції до Лос-Анджелеса.