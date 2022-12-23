Хью Джекман с женой устроили танцы под елкой на фоне Райана Рейнольдса (видео)

Супруги активно готовятся к праздникам и транслируют свое настроение фанатам.

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54-летний австралийский актер Хью Джекман и его 67-летняя супруга Деборра-Ли Фернесс вовсю готовятся к Рождеству и делятся своим праздничным настроением с поклонниками в соцсетях. Так, Хью опубликовал у себя в соцсети видео зажигательного танца с любимой женщиной возле елки и картонной фигуры коллеги Джекмана по фильму "Дэдпул 3" Райана Рейнольдса.

Пара станцевала под песню Бруно Марса, продемонстрировав завидную синхронность движений. .

"Мы с Деб танцуем в праздники! Спасибо Мишаю и Педро за шаги и терпение", – подписал видео актер.

Фанаты не преминули оставить восторженные комментарии.

"Помимо того, что он мой любимый актер, красивый, обаятельный, умный, отличный актер, он еще хорошо танцует… О, мое сердце влюблено в этого человека. Счастлива его жена", "У тебя шикарная жена", "Я не знаю, что я люблю больше всего: то, что я только что проснулась, и это был первый пост в Instagram, который я увидел сегодня, который абсолютно сделал мой день, или Райана на заднем плане", – пишут пользователи под видео.

Весной пара отпраздновала 26-летие своего брака. По этому поводу Хью опубликовал трогательное послание своей жене:

"Каждый день наполнен смехом, радостью и игрой в нарды! Деб, ты освещаешь мою жизнь. Я люблю тебя всем сердцем!'

Пара поженилась 11 апреля 1996 года, всего через год после знакомства на съемках австралийской драмы "Корелли". Хью признался, что знал, что собирается провести остаток своей жизни с Деборрой-Ли всего через две недели знакомства с ней.

Недавно супруги заявили, что собираются вернуться из США в Австралию.