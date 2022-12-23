Г'ю Джекман із дружиною влаштували танці під ялинкою на тлі Раяна Рейнольдса (відео)

Подружжя активно готується до свят і транслює свій настрій фанатам.

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54-річний австралійський актор Г'ю Джекман і його 67-річна дружина Деборра-Лі Фернесс готуються до Різдва й діляться своїм святковим настроєм із шанувальниками в соцмережах. Г'ю опублікував у себе в соцмережі відео запального танцю з коханою дружиною біля ялинки та картонної фігури колеги Джекмана з фільму "Дедпул 3" Раяна Рейнольдса.

Пара станцювала під пісню Бруно Марса, продемонструвавши завидну синхронність рухів.

"Ми з Деб танцюємо у свята! Дякую Мишаю та Педро за кроки та терпіння", — підписав відео актор.

Фанати не забули залишити захоплені коментарі.

"Окрім того, що він мій улюблений актор, красивий, чарівний, розумний, чудовий актор, він ще добре танцює... О, моє серце закохане в цю людину. Щаслива його дружина", "У тебе шикарна дружина", "Я не знаю, що я люблю найбільше: те, що я щойно прокинулася, і це був перший пост у Instagram, який я побачив сьогодні, який абсолютно зробив мій день, або Раяна на задньому плані", — пишуть користувачі під відео.

Весною пара відсвяткувала 26-річчя свого шлюбу. З цього приводу Г'ю опублікував зворушливе послання своїй дружині:

"Кожен день наповнений сміхом, радістю та грою в нарди! Деб, ти освітлюєш моє життя. Я люблю тебе всім серцем!"

Пара одружилася 11 квітня 1996 року, лише через рік після знайомства на зйомках австралійської драми "Кореллі". Г'ю зізнався, що знав, що збирається провести залишок свого життя з Деборрою-Лі лише за два тижні знайомства з нею.

Нещодавно подружжя заявило, що збирається повернутися зі США в Австралію.