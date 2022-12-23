Бывший дворецкий рассказал, какое елочное украшение терпеть не могла королева Елизавета II

Оказалось, что в королевской семье Великобритании никогда не украшают рождественские елки мишурой.

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Бывший дворецкий короля Карла рассказал об одном рождественском украшении, которое члены королевской семьи никогда не используют для украшения елок, потому что, по слухам, оно не нравилось королеве Елизавете. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший королевский дворецкий Грант Харрольд проработал на тогда еще принца Чарльза в его резиденции Хайгроув в Глостершире семь лет и уволился в 2011 году.

Он утверждает, что члены королевской семьи предпочитают не перебарщивать с елочными украшениями. Но также в королевской семье существовала одна милая традиция. Покойная королева оставляла одну елку для внуков, позволяя им украшать ее, как им заблагорассудится.

[ + – ] Елка в Виндзорском замке

Недавно Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию принцессы Уэльской, стоящей перед своей стильно украшенной рождественской елкой. Ель украсили бархатными лентами и серебряными украшениями. И мишуры правда нет.

"Все украшают елки мишурой, но если вы идете в гости к кому-то из членов королевской семьи, то там вы увидите только зелень, игрушки и огоньки", — рассказал бывший дворецкий.

[ + – ] Кейт Миддлтон на фоне рождественской елки Фото: The Royal Family

В начале этого месяца королева-консорт Камилла пригласила детей, которых поддерживают два ее патронажа, помочь украсить ее рождественскую елку в Кларенс-Хаусе. Елка была украшена только красно-белыми украшениями и гирляндой без малейших признаков мишуры.

Хотя королева придерживалась строгого дресс-кода для своих рождественских елок, одну все-таки, отдавали "на растерзание", младшим членам королевской семьи.

"В Сандрингеме королева распорядилась, чтобы одно из деревьев в одной из комнат оставалось без украшений, чтобы дети могли его украсить. Это была традиция, которую она начала", — отмечал дворецкий.

В этом году королевская семья впервые будет отмечать Рождество без королевы после того, как она скончалась в возрасте 96 лет в сентябре.

Ожидается, что члены королевской семьи посетят службу в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем, прежде чем вернуться домой на рождественскую трапезу.

В ноябре сообщалось, что король Чарльз пригласил Меган Маркл и принца Гарри на семейные празднования Рождества, несмотря на то, что они оставили королевские обязанности почти три года назад. Но источник, близкий к королю, сказал, что они, скорей всего, не приедут.

Тем более, что Кейт Миддлтон чувствует себя преданной из-за документального сериала герцогов Сассекских, а ее муж, принц Уильям, уже заявил, что не будет смотреть сериал.