Колишній дворецький розповів, яку ялинкову прикрасу терпіти не могла королева Єлизавета II

Виявилося, що у королівській родині Великобританії ніколи не прикрашають різдвяні ялинки мішурою.

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Колишній дворецький короля Карла розповів про одну різдвяну прикрасу, яку члени королівської родини ніколи не використовують для прикраси ялинок, бо, за чутками, вона не подобалася королеві Єлизаветі. Про це пише Daily Mail.

Колишній королівський дворецький Грант Харрольд пропрацював тоді ще у принца Чарльза в його резиденції Хайгроув у Глостерширі сім років і звільнився в 2011 році.

Він стверджує, що члени королівської родини вважають за краще не переборщувати з ялинковими прикрасами. Але й у королівської сім'ї існувала одна мила традиція. Покійна королева залишала одну ялинку для онуків, дозволяючи їм прикрашати її, як їм заманеться.

[ + – ] Ялинка у Віндзорському замку

Нещодавно Кенсінгтонський палац опублікував фотографію принцеси Уельської, що стоїть перед своєю стильно прикрашеною ялинкою. Ялинку прикрасили оксамитовими стрічками та срібними прикрасами. І мішури, правда, немає.

"Всі прикрашають ялинки мішурою, але якщо ви йдете в гості до когось із членів королівської родини, то там ви побачите лише зелень, іграшки та вогники", — розповів колишній дворецький.

[ + – ] Кейт Міддлтон на фоні ялинки Фото: The Royal Family

На початку цього місяця королева-консорт Камілла запросила дітей, яких підтримують два її патронажі, допомогти прикрасити її різдвяну ялинку у Кларенс-Хаусі. Ялинка була прикрашена лише червоно-білими прикрасами та гірляндою без найменших ознак мішури.

Хоча королева дотримувалася суворого дрес-коду для своїх різдвяних ялинок, одну все-таки віддавали "на поталу", молодшим членам королівської родини.

"У Сандрінгемі королева розпорядилася, щоб одне з дерев в одній із кімнат залишалося без прикрас, щоб діти могли його прикрасити. Це була традиція, яку вона почала", — зазначав дворецький.

Цього року королівська родина вперше відзначатиме Різдво без королеви після того, як вона померла у віці 96 років у вересні.

Очікується, що члени королівської сім'ї відвідають службу у церкві Святої Марії Магдалини у маєтку Сандрінгем, перш ніж повернутись додому на різдвяну трапезу.

У листопаді повідомлялося, що король Чарльз запросив Меган Маркл та принца Гаррі на сімейні святкування Різдва, незважаючи на те, що вони залишили королівські обов'язки майже три роки тому. Але джерело, близьке до короля, сказало, що вони, швидше за все, не приїдуть.

Тим більше, що Кейт Міддлтон почувається відданою через документальний серіал герцогів Сассекських, а її чоловік, принц Вільям, уже заявив, що не дивитиметься серіал.