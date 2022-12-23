Опасны для здоровья: 5 комнатных растений, которые лучше не покупать

Некоторые комнатные растения способны ухудшить самочувствие не только домашних животных, но и людей.

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Комнатные растения призваны не только украшать дом или квартиру, делая жилье более уютным, но и очищать воздух и энергетику, даря хозяевам комфорт. Однако есть цветы, которые лучше не заводить, потому что они высасывать из дома энергетику, а из хозяев – их здоровье. Это оборачивается усталостью, упадком сил, ссорами и неудачами. Так ли это на самом деле, научно не доказано, однако существует перечень комнатных растений, которые считаются настоящими вампирами, ворующими здоровье домочадцев

Бонсай

Красивое и миниатюрное растение, имеющее форму и ветки зрелого дерева, смотрится очень богато и статусно, а стоит, как крыло самолета. Однако несмотря на внешнюю привлекательность, бонсаи не так уж безопасны, как кажется. Люди, у которых повышенная чувствительность организма или предрасположенность к аллергиям, могут негативно реагировать на растение. Кроме того, необходимо быть осторожными во время полива или обрезки деревца. По информации Allergy&Air, прикосновение к этому комнатному растению, заканчивающееся прокалыванием кожи, может вызвать сильную сыпь.

Пуансеттия (Молочай красивейший)

В канун Рождества многие покупают это растение, которое очень эффектно смотрится в новогоднем интерьере. Его еще называют "рождественской звездой" из-за формы и окраса листьев. Однако стоит помнить, что если сок пуансеттии попадет на кожу человека, то появится сыпь, а если кошка или собака съедят растение, у них может возникнуть рвота, диарея и раздражение кожи.

Английский плющ

Это растение является одним из самых популярных в домах украинцев, поскольку оно неприхотливо и внешне очень красиво смотрится, благодаря темным эффектным листьям. Тем не менее, у некоторых людей это растение способно вызвать аллергическую кожную реакцию, приводящую к зуду, сыпи или волдырям. Плющ часто используют в декоре или позволять ему увить часть дома или забор в саду. Не нужно этого делать, если в доме или во дворе живут домашние кошки или собаки. Если животное проглотит листочек, это может привести к проблемам с дыханием, параличу или даже коме.

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Каладиум

Тропический каладиум, также известный как слоновье ухо, – одно из самых токсичных растений для кошек и собак. При проглатывании оно может вызвать сильнейший отек, жжение во рту, рвоту.

Олеандр

Олеандр – одно из самых красивых комнатных растений с интересными листьями и не менее роскошными цветами, которые, в зависимости от сорта, имеют свой цвет. Но это растение настолько же опасное, насколько и красивое. По данным Канадского информационного центра по биоразнообразию, кустарник невероятно токсичен, и даже один лист может оказать смертельный эффект. Фактически, в прошлом люди даже умирали, если использовали ветки олеандра в качестве шампуров.

Напомним, какие растения приносят в дом деньги и удачу, а также как научить кошек грызть цветы в вазонах.