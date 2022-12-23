Небезпечні для здоров'я: 5 кімнатних рослин, які краще не купувати

Деякі кімнатні рослини здатні погіршити самопочуття не тільки домашніх тварин, а й людей.

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Кімнатні рослини покликані не лише прикрашати будинок чи квартиру, роблячи житло більш затишним, а й очищати повітря та енергетику, даруючи господарям комфорт. Однак є квіти, які краще не заводити, тому що вони висмоктують з дому енергетику, а з господарів — їхнє здоров'я. Це обертається втомою, занепадом сил, сварками та невдачами. Чи так це насправді, науково не доведено, проте існує перелік кімнатних рослин, які вважаються справжніми вампірами, котрі крадуть здоров'я домочадців.

Бонсай

Красива та мініатюрна рослина, що має форму та гілки зрілого дерева, виглядає дуже багато та статусно, а коштує, як крило літака. Однак незважаючи на зовнішню привабливість, бонсаї не такі вже й безпечні, як здається. Люди, у яких підвищена чутливість організму або схильність до алергій можуть негативно реагувати на рослину. Крім того, необхідно бути обережними під час поливу або обрізування деревця. За інформацією Allergy&Air, дотик до цієї кімнатної рослини, що закінчується проколюванням шкіри, може викликати сильний висип.

Пуансеттія (Молочай найкрасивіший)

Напередодні Різдва багато хто купує цю рослину, яка дуже ефектно виглядає в новорічному інтер'єрі. Його ще називають "різдвяною зіркою" через форму та забарвлення листя. Однак варто пам'ятати, що якщо сік пуансеттії потрапить на шкіру людини, то з'явиться висипка, а якщо кішка або собака з'їдять рослину, у них може виникнути блювання, діарея і подразнення шкіри.

Англійський плющ

Ця рослина є однією з найпопулярніших у будинках українців, оскільки вона невибаглива і зовні дуже гарно виглядає завдяки темному ефектному листю. Тим не менш, у деяких людей ця рослина здатна викликати алергічну шкірну реакцію, що призводить до сверблячки, висипу або пухирів. Плющ часто використовують у декорі чи дозволяють йому зарости на частині будинку або на паркані в саду. Не потрібно цього робити, якщо в будинку чи дворі живуть домашні кішки чи собаки. Якщо тварина проковтне листочок, це може призвести до проблем із диханням, паралічу або навіть коми.

Фото: английский плющ

Каладіум

Тропічний каладіум, також відомий як слонове вухо, — одна з найтоксичніших рослин для котів і собак. У разі проковтування вона може викликати сильний набряк, печіння в роті, блювання.

Олеандр

Олеандр — одна з найкрасивіших кімнатних рослин із цікавим листям і не менш розкішними квітами, які, залежно від сорту, мають свій колір. Але ця рослина настільки ж небезпечна, наскільки й гарна. За даними Канадського інформаційного центру з біорізноманіття, чагарник неймовірно токсичний, і навіть один листочок може мати смертельний ефект. Фактично, в минулому люди навіть помирали, якщо використовували гілки олеандра як шампури.

Нагадаємо, які рослини приносять у будинок гроші й удачу, а також як відучити кішок гризти квіти у вазонах.