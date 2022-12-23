Эксперт по этикету проанализировала образ Зеленского во время визита в США

В Сети многие раскритиковали не деловой образ украинского президента.

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Эксперт по этикету Анна Чаплыгина прокомментировала образ Владимира Зеленского, в котором он появился в Конгрессе США.

На вопрос "Что не так" с одеждой президента во время его визита в США, специалист утвердительно ответила: ничего.

"Это смелое и идеально точное решение при уникальных условиях уникальной задачи. То есть слепому копированию не подлежит", — отметила Чаплыгина.

Она добавила, что основную роль одежда главы государства исполнила — она прикрыла все тело, ведь это не были шорты или футболка. Особой деталью стал герб на темно-зеленом худи Владимира Зеленского.

"Одежда является инструментом коммуникации, ее невербальной составляющей. Есть три уровня передачи сообщения при живой коммуникации: вербальная, паравербальная и невербальная. Это передача информации в точке. На этом строится самопрезентация – подача себя и впечатление, которое формируется о вас в первые секунды", — отметила эксперт по этикету.

[ + – ] Владимир Зеленский в Конгрессе США

Также Анна Чаплыгина добавила, что если бы президент Украины выбрал деловой костюм, такой жест показал бы миру и американским конгрессменам, что все хорошо и войны нет. Одежда демонстрирует настроения в обществе и отражает ситуацию в стране.

[ + – ] Владимир Зеленский в США

Напомним, по словам бывшего главы ЦРУ, Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США копировал Рональда Рейгана.

Также Фокус писал о том, как Владимир Зеленский добирался в США.