В сопровождении истребителя F-15 и самолета НАТО: СМИ выяснили, как Зеленский летел в США (фото)
Приезд на поезде в Польшу стал первым этапом пути в Вашингтон. Президент с охраной добрались на черных внедорожниках Chevrolet Suburban до аэропорта в Жешуве и пересели на Boeing C-40B американских ВВС, отметили журналисты.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США на встречу с американским лидером Джо Байденом стал результатом тщательно спланированной операции. Подробности плана выяснили журналисты британской радиостанции ВВС.
Первый этап пути Зеленского в Вашингтон — это приезд на поезде в Польшу. Рано утром 21 декабря его видели на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль.
Президент Украины шел с охраной по перрону. Далее они сели в черные Chevrolet Suburban, любимую модель американского правительства, указали авторы.
Судя по данным систем отслеживания полетов, самолет Boeing C-40B ВВС США, на борту которого мог быть украинский лидер, взлетел из аэропорта в Жешуве (в 80 км к западу от Пшемысля).
"В сопровождении посла США в Украине Бриджит Бринк Зеленского доставили на автомобиле американского посольства в аэропорт Жешува, где в 8:15 утра по местному времени он сел на рейс, который приземлился на базе Эндрюс", — добавляет таблоид Daily Mail.
Зеленского во время полета сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15, отметили журналисты.
Самолет направился на северо-запад к Великобритании. Перед входом в ее воздушное пространство над Северным морем, натовский самолет-разведчик проверил местность. За этим морем наблюдают и российские подводные лодки.
Истребитель F-15, вылетел из базы в Англии и сопровождал президентский Boeing часть пути. Почти через 10 часов с момента взлета самолет приземлился рядом с Вашингтоном.
По прибытии в США Зеленскому предоставили охрану из сотрудников секретной службы, как и всем приезжающим главам государств.
"Даже в США они опасались возможных действий России, ведь у нее есть агенты в этой стране. Сотрудники американских спецслужб вздохнут спокойно тогда, когда он благополучно вернется в Киев. Путин и Кремль знают, что ему предстоит дорога домой", — сказал один из высокопоставленных чиновников.
Возможность визита Зеленского в США обсуждали несколько месяцев, последние приготовления были сделаны очень быстро, указали в СМИ.
Напомним, что 22 декабря на обратном пути из США в Украину Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты обсудили стратегические планы на будущее.
Фокус ранее писал, что 21 декабря Байден встретился с Зеленским. В этот же день президент Украины выступил в Конгрессе США и заявил, что его страна "не упала, а живет и процветает".