В сопровождении истребителя F-15 и самолета НАТО: СМИ выяснили, как Зеленский летел в США (фото)

Приезд на поезде в Польшу стал первым этапом пути в Вашингтон. Президент с охраной добрались на черных внедорожниках Chevrolet Suburban до аэропорта в Жешуве и пересели на Boeing C-40B американских ВВС, отметили журналисты.

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США на встречу с американским лидером Джо Байденом стал результатом тщательно спланированной операции. Подробности плана выяснили журналисты британской радиостанции ВВС.

Первый этап пути Зеленского в Вашингтон — это приезд на поезде в Польшу. Рано утром 21 декабря его видели на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль.

Президент Украины шел с охраной по перрону. Далее они сели в черные Chevrolet Suburban, любимую модель американского правительства, указали авторы.

[ + – ] Зеленский прибыл на поезде в Пшемысль недалеко от польско-украинской границы

Судя по данным систем отслеживания полетов, самолет Boeing C-40B ВВС США, на борту которого мог быть украинский лидер, взлетел из аэропорта в Жешуве (в 80 км к западу от Пшемысля).

"В сопровождении посла США в Украине Бриджит Бринк Зеленского доставили на автомобиле американского посольства в аэропорт Жешува, где в 8:15 утра по местному времени он сел на рейс, который приземлился на базе Эндрюс", — добавляет таблоид Daily Mail.

Зеленского во время полета сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15, отметили журналисты.

[ + – ] Зеленского сопровождал истребитель F-15 ВВС США во время его полета

Самолет направился на северо-запад к Великобритании. Перед входом в ее воздушное пространство над Северным морем, натовский самолет-разведчик проверил местность. За этим морем наблюдают и российские подводные лодки.

[ + – ] Самолет-разведчик пролетел над Северным морем в момент визита Зеленского

Истребитель F-15, вылетел из базы в Англии и сопровождал президентский Boeing часть пути. Почти через 10 часов с момента взлета самолет приземлился рядом с Вашингтоном.

По прибытии в США Зеленскому предоставили охрану из сотрудников секретной службы, как и всем приезжающим главам государств.

"Даже в США они опасались возможных действий России, ведь у нее есть агенты в этой стране. Сотрудники американских спецслужб вздохнут спокойно тогда, когда он благополучно вернется в Киев. Путин и Кремль знают, что ему предстоит дорога домой", — сказал один из высокопоставленных чиновников.

Возможность визита Зеленского в США обсуждали несколько месяцев, последние приготовления были сделаны очень быстро, указали в СМИ.

Напомним, что 22 декабря на обратном пути из США в Украину Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты обсудили стратегические планы на будущее.

Фокус ранее писал, что 21 декабря Байден встретился с Зеленским. В этот же день президент Украины выступил в Конгрессе США и заявил, что его страна "не упала, а живет и процветает".