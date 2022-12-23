У супроводі винищувача F-15 та літака НАТО: ЗМІ з'ясували, як Зеленський летів у США (фото)

Приїзд потягом до Польщі став першим етапом шляху до Вашингтона. Президент з охороною дісталися на чорних позашляховиках Chevrolet Suburban до аеропорту в Жешуві і пересіли на Boeing C-40B американських ВПС, зазначили журналісти.

Related video

Візит президента України Володимира Зеленського до США на зустріч з американським лідером Джо Байденом став результатом ретельно спланованої операції. Подробиці плану з’ясували журналісти британської радіостанції ВВС.

Перший етап шляху Зеленського до Вашингтона — це приїзд поїздом до Польщі. Рано-вранці, 21 грудня, його бачили на залізничній станції в прикордонному місті Перемишль.

Президент України йшов з охороною пероном. Далі вони сіли у чорні Chevrolet Suburban, улюблену модель американського уряду, зазначили автори.

[ + – ] Зеленський прибув потягом до Перемишля неподалік польсько-українського кордону

Судячи з даних систем відстеження польотів, літак Boeing C-40B ВПС США, на борту якого міг бути український лідер, злетів з аеропорту в Жешуві (80 км на захід від Пшемисля).

"У супроводі посла США в Україні Бріджіт Брінк Зеленського доставили автомобілем американського посольства в аеропорт Жешува, де о 8:15 ранку за місцевим часом він сів на рейс, який приземлився на базі Ендрюс", — додає таблоїд Daily Mail.

Зеленського під час польоту супроводжували літак-розвідник НАТО та винищувач F-15, зазначили журналісти.

[ + – ] Зеленського супроводжував винищувач F-15 ВПС США під час його польоту

Літак вирушив на північний захід до Великобританії. Перед входом до її повітряного простору над Північним морем натовський літак-розвідник перевірив місцевість. За цим морем спостерігають і російські підводні човни.

[ + – ] Літак-розвідник пролетів над Північним морем у момент візиту Зеленського

Винищувач F-15, вилетів з бази у Англії та супроводжував президентський Boeing частину шляху. Майже за 10 годин з моменту зльоту літак приземлився поруч із Вашингтоном.

Після прибуття в США Зеленському надали охорону зі співробітників секретної служби, як і всім главам держав, які приїжджають.

"Навіть у США вони побоювалися можливих дій Росії, адже вона має агентів у цій країні. Співробітники американських спецслужб зітхнуть спокійно тоді, коли він благополучно повернеться до Києва. Путін і Кремль знають, що йому належить дорога додому", — сказав один із високопоставлених. чиновників.

Можливість візиту Зеленського до США обговорювали кілька місяців, останні приготування було зроблено дуже швидко, зазначили у ЗМІ.

Нагадаємо, що 22 грудня на зворотному шляху зі США в Україну Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президенти обговорили стратегічні плани на майбутнє.

Фокус раніше писав, що 21 грудня Байден зустрівся із Зеленським. Цього ж дня президент України виступив у Конгресі США та заявив, що його країна "не впала, а живе та процвітає".