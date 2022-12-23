Експертка з етикету проаналізувала образ Зеленського під час візиту до США
У мережі багато хто розкритикував не діловий образ українського президента.
Експертка з етикету Анна Чаплигіна прокоментувала образ Володимира Зеленського, у якому він з'явився в Конгресі США.
На запитання "Що не так" з одягом президента під час його візиту до США, фахівчиня ствердно відповіла: нічого.
"Це сміливе та ідеально точне рішення за унікальних умов унікального завдання. Тобто сліпому копіюванню не підлягає", — зазначила Чаплигіна.
Вона додала, що основну роль одяг глави держави виконав — він прикрив усе тіло, адже це не були шорти чи футболка. Особливою деталлю став герб на темно-зеленому худі Володимира Зеленського.
"Одяг є інструментом комунікації, її невербальною складовою. Є три рівні передачі повідомлення за живої комунікації: вербальний, паравербальний і невербальний. Це передача інформації у точці. На цьому будується самопрезентація – подача себе та враження, яке формується про вас у перші секунди", — зазначила експертка з етикету.
Також Анна Чаплигіна додала, що якби президент України обрав діловий костюм, такий жест показав би світу та американським конгресменам, що все добре і війни немає. Одяг демонструє настрої у суспільстві та відображає ситуацію в країні.
Нагадаємо, за словами колишнього голови ЦРУ, Володимир Зеленський під час виступу в Конгресі США копіював Рональда Рейгана.
Також Фокус писав про те, як Володимир Зеленський добирався до США.