Милла Йовович опубликовала рождественские фото с детьми

Актриса поделилась снимками с дочками и мужем.

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В ночь на 25 декабря многие селебрити встречали Рождество в окружении близких. И Милла Йовович поделилась снимками своего очень семейного праздника в Instagram.

Актриса опубликовала фотографию под елкой, с мужем, режиссером Полом Андерсоном, и с дочками.

[ + – ] Милла Йовович встретила Рождество с семьей

Милла написала, что сейчас занята на съемках фильма "В затерянных землях", но актеров и съемочную группу отпустили на "рождественские каникулы", чтобы они могли провести время со своими семьями. И отдохнуть от "сумасшедшего графика".

"Все так усердно работали, чтобы сделать наш фильм как можно более потрясающим, и я не могу передать вам, насколько я ценю их тяжелую работу. Мы закончим фильм после Нового года, а до тех пор это семейное время и просто свободное время, чтобы провести его с близкими", — написала актриса.

Она поблагодарила подругу за подарок: золотую цепочку. И отметила, что искренне надеется: "этот Новый год приблизит всех нас ко всему, о чем мы мечтаем и о чем молимся".

Напомним, с начала войны в Украине, Милла, которая росла в Украине и ходила в детский сад в Днепре, активно поддерживает украинцев.

После обстрела Киева, она писала, что ее сердце было разбито, когда она увидела тела мирных жителей, убитых во время атаки ВС РФ, лежащие на улицах мирного города, на тех улицах, по которым она гуляла, "восхищаясь их красотой".

А на вечере в Каннах, она проявила патриотизм и поддержку Украины, появившись в платье украинского бренда Lever Couture.