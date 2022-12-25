Мілла Йовович опублікувала різдвяні фото з дітьми

Актриса поділилася знімками з доньками та чоловіком.

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У ніч проти 25 грудня багато селебритів зустрічали Різдво серед близьких. І Мілла Йовович поділилася знімками свого дуже сімейного свята у Instagram.

Актриса опублікувала фотографію під ялинкою, з чоловіком, режисером Полом Андерсоном та з доньками.

[ + – ] Мілла Йовович зустріла Різдво із сім'єю

Мілла написала, що зараз зайнята на зйомках фільму "У загублених землях", але акторів та знімальну групу відпустили на "різдвяні канікули", щоб вони могли провести час зі своїми сім'ями. І відпочити від "божевільного графіка".

"Всі так старанно працювали, щоб зробити наш фільм якомога більш приголомшливим, і я не можу передати вам, наскільки я ціную їхню важку роботу. Ми закінчимо фільм після Нового року, а доти це сімейний час і просто вільний час, щоб провести його з близькими", — написала актриса.

Вона подякувала подрузі за подарунок: золотий ланцюжок. І зазначила, що щиро сподівається: "цей Новий рік наблизить усіх нас до всього, про що ми мріємо і про що молимося".

Нагадаємо, з початку війни в Україні, Мілла, яка росла в Україні та ходила до дитячого садка у Дніпрі, активно підтримує українців.

Після обстрілу Києва, вона писала, що її серце було розбите, коли вона побачила тіла мирних жителів, убитих під час атаки ЗС РФ, що лежали на вулицях мирного міста, на тих вулицях, якими вона гуляла, "захоплюючись їхньою красою".

А на вечорі в Каннах вона виявила патріотизм та підтримку України, з'явившись у сукні українського бренду Lever Couture.