"Моє серце розбите". Мілла Йовович засудила ракетний обстріл Києва та інших міст України

Американська акторка українського походження записала емоційне повідомлення

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Голлівудська акторка Мілла Йовович відреагувала на масований обстріл України 10 жовтня, коли кілька ракет впали у центрі столиці. Емоційне повідомлення вона опублікувала в Instagarm.

Акторка написала, що хотіла написати про День корінних народів у США, але після того, як вона прочитала новину про ракетний обстріл України, зрозуміла, що просто втомилася від самовдоволених людей, які намагаються змусити інших повірити, що вони самі вірять.

І хоч у світі вистачає горя, Мілла написала, що зараз вона має переживати за місце свого народження та сумувати з українцями.

"Я сумую разом із народом України. Слава Україні!", — написала акторка.

[ + – ] Пост Мілли Йовович Фото: Instagram millajovovich

Вона зазначила, що її серце було розбите, коли вона побачила тіла мирних жителів, убитих під час атаки ЗС РФ, що лежать на вулицях мирного міста, на тих вулицях, якими вона гуляла, "захоплюючись їхньою красою".

"Я не уявляю, що зараз переживають люди, які проходять через це, моє серце разом із ними і воно розбивається, коли розбиваються їхні серця", — сказала акторка.

Нагадаємо, Мілла Йовович, донька лікаря з Чорногорії та акторки кіностудії ім. Довженка народилася в Україні у 1975 році, і перші п'ять років свого життя прожила у Києві та Дніпрі. Її батьки емігрували до США лише 1981 року.

На початку війни з Росією акторка підтримала Україну, закликавши колег жертвувати гроші на благодійні організації, які допомагають ЗСУ.

Пізніше, на вечорі у Каннах, вона виявила патріотизм та підтримку України, з'явившись у сукні українського бренду Lever Couture.