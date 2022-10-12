"Мое сердце разбито". Милла Йовович осудила ракетный обстрел Киева и других городов Украины

Американская актриса украинского происхождения записала эмоциональное сообщение

Related video

Голливудская актриса Милла Йовович отреагировала на массированный обстрел Украины 10 октября, когда несколько ракет упали прямо в центре столицы. Эмоциональное сообщение она опубликовала в Instagarm.

Актриса написала, что хотела написать о Дне коренных народов в США, но после того, как она прочла новость о ракетном обстреле Украины, поняла, что просто устала от самодовольных людей, который пытаются заставить других поверить в то, что они сами верят.

И хоть в мире хватает горя, Милла написала, что сейчас она должна переживать за место своего рождения и скорбеть с украинцами.

"Я скорблю вместе с народом Украины". Слава Украине!", — написала актриса.

[ + – ] Пост Миллы Йовович Фото: Instagram millajovovich

Она отметила, что ее сердце было разбито, когда она увидела тела мирных жителей, убитых во время атаки ВС РФ, лежащие на улицах мирного города, на тех улицах, по которым она гуляла, "восхищаясь их красотой".

"Я не представляю, что сейчас переживают люди, которые проходят через это, мое сердце вместе с ними и оно разбивается, когда разбиваются их сердца", — сказала актриса.

Напомним, Милла Йовович, дочь врача из Черногории и актрисы киностудии им. Довженко родилась в Украине в 1975 году, и первые пять лет своей жизни прожила в Киеве и в Днепре. Ее родители эмигрировали в США только в 1981 году.

В начале войны с Россией, актриса поддержала Украину, призвав коллег жертвовать деньги на благотворительные организации, которые помогают ВСУ.

Позже, на вечере в Каннах, она проявила патриотизм и поддержку Украины, появившись в платье украинского бренда Lever Couture.