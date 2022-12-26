Молодая жена Ричарда Гира поделилась рождественским фото с мужем и сыновьями

Звездная пара встретила Рождество 2022 на курорте.

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Молодая жена Ричарда Гира, испанская публицистка и политическая деятельница Алехандра Сильва, поделилась трогательным семейным фото с мужем и детьми.

Возлюбленная звезды фильма "Хатико" опубликовала кадр, на котором позирует в приталенном желтом платье с двумя сыновьями и 73-летним Ричардом Гиром у водоема.

"Счастливого Рождества от нашей семьи вашей. С любовью всем ♥️ #FelizNavidad #MerryChristmas", — подписала снимок 39-летняя Алехандра Сильва.

Судя по всему, Рождество 2022 звездная семья встретила на курорте.

[ + – ] Ричард Гир с семьей

Ричард Гир и дочь бывшего вице-президента футбольного клуба "Реал Мадрид" познакомились в 2014 году на кинофестивале.

Трехлетний Александр стал первым общим ребенком актера и публицистки. Он родился в феврале 2019 года, а в апреле 2020 73-летний Гир стал отцом в третий раз. Возлюбленная знаменитости родила еще одного мальчика, которого до сих пор не показывают публике и не раскрывают его имя.

[ + – ] Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Getty Images

Также у актера есть сын Гомер от предыдущего союза. А Алехандра Сильва воспитывает 8-летнего сына от своего предыдущего брака.

Напомним, Ричард Гир вышел на прогулку с молодой женой и сыном.

Также Фокус писал о поддержке Украины во время полномасштабной войны Ричардом Гиром.