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Стиль життя

Молода дружина Річарда Гіра поділилася різдвяним фото з чоловіком та синами

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Фото: Getty Images | Річард Гір та Алехандра Сільва

Зіркова пара зустріла Різдво 2022 на курорті.

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Молода дружина Річарда Гіра, іспанська публіцистка та політична діячка Алехандра Сільва, поділилася зворушливим сімейним фото з чоловіком та дітьми.

Кохана зірки фільму "Хатіко" опублікувала кадр, на якому позує в приталеній жовтій сукні з двома синами та 73-річним Річардом Гіром біля водойми.

"Щасливого Різдва 🎄від нашої сім'ї вашій. З любов'ю всім♥️ #FelizNavidad #MerryChristmas", — підписала знімок 39-річна Алехандра Сільва.

Судячи з усього, Різдво 2022 зіркова родина зустріла на курорті.

Річард Гір з родиною

Річард Гір та донька колишнього віцепрезидента футбольного клубу "Реал Мадрид" познайомилися у 2014 році на кінофестивалі.

Трирічний Александр став першою спільною дитиною актора та публіцистки. Він народився у лютому 2019 року, а у квітні 2020 73-річний Гір став батьком утретє. Кохана знаменитості народила ще одного хлопчика, якого досі не показують публіці та не розкривають його імені.

Річард Гір та Алехандра Сільва Fullscreen
Річард Гір та Алехандра Сільва
Фото: Getty Images

Також в актора є син Гомер від попереднього союзу. А Алехандра Сільва виховує 8-річного сина від свого попереднього шлюбу.

Нагадаємо, Річард Гір вийшов на прогулянку з молодою дружиною та сином.

Також Фокус писав про підтримку України під час повномасштабної війни Річардом Гіром.