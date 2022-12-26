Молода дружина Річарда Гіра поділилася різдвяним фото з чоловіком та синами

Зіркова пара зустріла Різдво 2022 на курорті.

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Молода дружина Річарда Гіра, іспанська публіцистка та політична діячка Алехандра Сільва, поділилася зворушливим сімейним фото з чоловіком та дітьми.

Кохана зірки фільму "Хатіко" опублікувала кадр, на якому позує в приталеній жовтій сукні з двома синами та 73-річним Річардом Гіром біля водойми.

"Щасливого Різдва 🎄від нашої сім'ї вашій. З любов'ю всім♥️ #FelizNavidad #MerryChristmas", — підписала знімок 39-річна Алехандра Сільва.

Судячи з усього, Різдво 2022 зіркова родина зустріла на курорті.

[ + – ] Річард Гір з родиною

Річард Гір та донька колишнього віцепрезидента футбольного клубу "Реал Мадрид" познайомилися у 2014 році на кінофестивалі.

Трирічний Александр став першою спільною дитиною актора та публіцистки. Він народився у лютому 2019 року, а у квітні 2020 73-річний Гір став батьком утретє. Кохана знаменитості народила ще одного хлопчика, якого досі не показують публіці та не розкривають його імені.

[ + – ] Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Getty Images

Також в актора є син Гомер від попереднього союзу. А Алехандра Сільва виховує 8-річного сина від свого попереднього шлюбу.

Нагадаємо, Річард Гір вийшов на прогулянку з молодою дружиною та сином.

Також Фокус писав про підтримку України під час повномасштабної війни Річардом Гіром.