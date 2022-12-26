Анджелина Джоли показала трендовый аксессуар 2023 (фото)

Знаменитость отправилась на шоппинг со своим 14-летним сыном.

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47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала идеальный total-black образ и трендовый аксессуар для 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана отправилась на прогулку со своим 14-летним сыном Ноксом. Звездная семья сходила на предрождественский шоппинг. Для выхода в свет бывшая жена Брэда Питта выбрала черный свитер с V-вырезом, юбку-макси, темную сумочку и кожаные ботильоны Valentino. Волосы многодетной мамы были собраны в аккуратный пучок, а в руках актриса держала стаканчик с кофе.

Однако изюминкой предновогоднего аутфита Джоли стали солнцезащитные очки с необычной золотистой оправой.

[ + – ] Анджелина Джоли с сыном Ноксом

Между тем, 14-летний Нокс выбрал для прогулки со звездной мамой белую футболку, оливковые спортивные штаны и светлые кроссовки с серыми носками.

В общей сложности 47-летняя Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей, трое из которых биологические — Шайло, Нокс и Вивьен. Захара, Пакс и Мэдокс в свое время были усыновлены голливудской актрисой.

Напомним, Анджелина Джоли прекратила свое сотрудничество с ООН, в рамках которой приезжала в Украину весной 2022 года.

Также Фокус писал об идеальном осеннем образе 2022 от Анджелины Джоли.