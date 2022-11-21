Анджелина Джоли продемонстрировала роскошный осенний образ

Актриса поужинала в гордом одиночестве.

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47-летняя американская актриса Анджелина Джоли посетила веганский ресторан Crossroads в Лос-Анджелесе, на выходе из которого была сфотографирована папарацци. Как видно по снимкам, опубликованным в Сети, Энджи всегда выглядит безупречно и готова к вспышкам фотокамер в любой момент.

Для похода в ресторан Джоли выбрала длинное бежевое пальто-оверсайз с поясом на талии и капюшоном, белый топ, пару более темных широких брюк и телесные лакированные туфли на каблуке.

В качестве украшений она надела несколько тонких золотых колец, а волосы оставила распущенными, зачесав их на одну сторону. Актриса выбрала бронзовую палитру для макияжа, которая подчеркнула ее естественные черты, в сочетании с нюдовой помадой.

Сейчас Джоли переживает не самый простой период. Актриса снова решила судиться с бывшим мужем Брэдом Питтом, которого она обвиняет в домашнем насилии и хочет наказать его на 250 миллионов долларов.

Она уже знает о новом предполагаемом романе Питта с экс-женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли, однако отреагировала на него совершено спокойно.

Не так давно Джоли вернулась из Пакистана, страдающего от потопов, а ранее посетила колледж, где учится ее дочь Захара. Знаменитость с удовольствием пообщалась с поклонниками и никому не отказала в селфи.