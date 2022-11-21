Анджеліна Джолі продемонструвала розкішний осінній образ

Акторка повечеряла в гордій самоті.

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47-річна американська акторка Анджеліна Джолі відвідала веганський ресторан Crossroads у Лос-Анджелесі, на виході з якого була сфотографована папараці. Як видно за знімками, опублікованими в мережі, Енджі завжди виглядає бездоганно і готова до спалахів фотокамер будь-якої миті.

Для походу в ресторан Джолі вибрала довге бежеве пальто-оверсайз із поясом на талії та капюшоном, білий топ, пару більш темних широких штанів та тілесні лаковані туфлі на підборах.

Як прикраси вона одягла кілька тонких золотих каблучок, а волосся залишила розпущеним, зачесавши його на один бік. Акторка обрала бронзову палітру для макіяжу, яка зробила акцент на її природних рисах, у поєднанні з нюдовою помадою.

Зараз Джолі переживає не найпростіший період. Акторка знову вирішила позиватися до колишнього чоловіка Бреда Пітта, якого вона звинувачує в домашньому насильстві та хоче покарати його на 250 мільйонів доларів.

Вона вже знає про новий передбачуваний роман Пітта з ексдружиною зірки "Щоденників вампіра" Пола Веслі, проте відреагувала на нього зовсім спокійно.

Нещодавно Джолі повернулася з Пакистану, який страждає від потопів, а раніше відвідала коледж, де навчається її дочка Захара. Знаменитість із задоволенням поспілкувалася із шанувальниками та нікому не відмовила у селфі.