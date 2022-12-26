Анджеліна Джолі показала трендовий аксесуар 2023 року (фото)

Знаменитість відправилася на шопінг зі своїм 14-річним сином.

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47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальний total-black образ та трендовий аксесуар для 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відправилася на прогулянку зі своїм 14-річним сином Ноксом. Зіркова родина сходила на передріздвяний шопінг. Для виходу у світ колишня дружина Бреда Пітта обрала чорний светр з V-вирізом, спідницю-максі, темну сумочку та шкіряні ботильйони Valentino. Волосся багатодітної мами було зібране в охайний пучок, а в руках акторка тримала стаканчик з кавою.

Проте родзинкою передноворічного аутфіту Джолі стали сонцезахисні окуляри з незвичайною золотистою оправою.

[ + – ] Анджеліна Джолі із сином Ноксом

Тим часом 14-річний Нокс обрав для прогулянки із зірковою мамою білу футболку, оливкові спортивні штани та світлі кросівки із сірими шкарпетками.

Загалом 47-річна Анджеліна Джолі виховує шістьох дітей, троє з яких біологічні — Шайло, Нокс та Вів'єн. Захара, Пакс та Медокс свого часу були всиновлені голлівудською акторкою.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі припинила свою співпрацю з ООН, у межах якої приїжджала до України навесні 2022.

Також Фокус писав про ідеальний осінній образ 2022 від Анджеліни Джолі.