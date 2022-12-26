Линдси Лохан поделилась рождественским фото со своим мужем
Это первое Рождество, которое пара встретила в официальном статусе супругов.
36-летняя американская актриса Линдси Лохан поделилась рождественским фото со своим мужем. Семейный кадр звезда экрана опубликовала в своем Instagram с 11,9 млн подписчиков.
Звездная пара позировала на фоне украшенной белой елкой.
"Счастливого Рождества всем! 🎄🎅🎄", — лаконично подписала фото Линди Лохан.
Для празднования звезда экрана выбрала изумрудное платье, которое дополнила лаконичным колье. Волосы Лохан оставили распущенными, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губы.
Тем временем возлюбленный знаменитости выбрал для рождественского вечера белый свитер.
Летом 2022 американская актриса и 35-летний арабский бизнесмен узаконили свои отношения, о чем стало известно от инсайдеров, ведь знаменитость не желает выносить свою личную жизнь на публику. Это первый официальный брак Линдси Лохан.
Также ранее сообщалось, что звездная пара уже готова стать родителями. Судя по всему, им поможет в этом суррогатная мать.
Напомним, Линдси Лохан посетила премьеру рождественской комедии, в которой сыграла главную роль.
Также Фокус писал о необычном газированном напитке "пилк", который сделала популярным в канун новогодних праздников Линдси Лохан.