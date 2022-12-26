Это первое Рождество, которое пара встретила в официальном статусе супругов.

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36-летняя американская актриса Линдси Лохан поделилась рождественским фото со своим мужем. Семейный кадр звезда экрана опубликовала в своем Instagram с 11,9 млн подписчиков.

Звездная пара позировала на фоне украшенной белой елкой.

"Счастливого Рождества всем! 🎄🎅🎄", — лаконично подписала фото Линди Лохан.

Для празднования звезда экрана выбрала изумрудное платье, которое дополнила лаконичным колье. Волосы Лохан оставили распущенными, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губы.

Тем временем возлюбленный знаменитости выбрал для рождественского вечера белый свитер.

Летом 2022 американская актриса и 35-летний арабский бизнесмен узаконили свои отношения, о чем стало известно от инсайдеров, ведь знаменитость не желает выносить свою личную жизнь на публику. Это первый официальный брак Линдси Лохан.

[ + – ] Линдси Лохан с мужем

Также ранее сообщалось, что звездная пара уже готова стать родителями. Судя по всему, им поможет в этом суррогатная мать.

Напомним, Линдси Лохан посетила премьеру рождественской комедии, в которой сыграла главную роль.

Также Фокус писал о необычном газированном напитке "пилк", который сделала популярным в канун новогодних праздников Линдси Лохан.